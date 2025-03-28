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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

        Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Türkiye ile Rusya'nın iş birliğinin kilit öneme sahip olduğunu belirten Erdoğan, Rusya–Ukrayna arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi için başlatılan süreci Türkiye'nin yakından takip ettiğini ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 12:19 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:31
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        "TÜRKİYE-RUSYA İŞ BİRLİĞİ KİLİT ÖNEME SAHİP"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgesel meselelerin çözümünde Türkiye ile Rusya’nın iş birliğinin kilit öneme sahip olduğunu, Rusya–Ukrayna arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi için başlatılan süreci Türkiye’nin yakından takip ettiğini, Türkiye’nin onurlu ve kalıcı barışın sağlanması için barış müzakerelerine ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’de ticari seyrüsefer emniyeti için atılacak iyi niyetli adımların, barış sürecine katkı sağlayacağını, Türkiye’nin Karadeniz’in bir çatışma alanına dönmemesi için üzerine düşeni yapmaya devam ettiğini belirtti.

        SURİYE

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin, Suriye konusunda Rusya ile iş birliğine önem verdiğini, Suriye’nin toprak bütünlüğü temelinde kalıcı huzur ve istikrara kavuşması için Türkiye ve Rusya’nın birlikte çalışmasının mühim olduğunu, Suriye’nin birliğini bozmaya yönelik etnik ve mezhebi ayrımcılığı körükleyen gayretlerin bertaraf edilmesi ve Suriye’ye yönelik yaptırımların tümüyle kaldırılması için Türkiye ve Rusya’nın birlikte çalışabileceğini ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin kaynaklarının Suriye yönetimine bırakılması gerektiğini, Türkiye’nin sözde "Suriye Demokratik Güçleri"nin merkezi yönetim bünyesinde eritilmesini desteklediğini, Suriye’nin bundan böyle terör örgütleri için elverişli bir alan olmaktan tamamen çıkartılmasının Suriye’nin istikrarı için hayati önemde olduğunu belirtti.

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