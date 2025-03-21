Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı, açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'ndeki 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katıldı.

REKLAM advertisement1

Erdoğan programda nevruz ateşini yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda açıklamalarda bulundu:

"Nevruz coşkusunu paylaşıyoruz. Türk dünyasının dört bir köşesinde nevruz coşkusunu kutlayan tüm soydaşlarımıza muhabbetlerimi iletiyorum. Sizin bu heyecanınızı görünce az önce Binali Bey ile de şöyle bir istişarede bulunduk. Bu istişarede burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım. Cumhur İttifakı burada hep birlikte bu adımı atalım inşallah.

REKLAM

"BARIŞ DOLU GELECEĞİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Barış ve huzur dolu geleceği birlikte inşa edeceğiz. İsrail'deki katliam çetesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Ateşkesin yeniden tesisi için diplomatik temasları artırdık.

Zahir baharının gelişinin ötesinde Batı'nın aleminde, çerağın gönüller uyandırdığı gündür Sultan Nevruz. Bugün burada hep birlikte Sultan Nevruz'a hoşgeldin, safa geldin diyor, yeni başlangıçlara, umuda, barışa, kardeşliğe vesile olmasını cani gönülden temenni ediyoruz.

Bugün Türkistan'dan Anadolu'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya medeniyet havzamızın dört bir yanında Nevruz'un yani yeni günün çiçekleri açıyor. Gece ile gündüzün eşitlendiği bu yeni gün kışın nihayetlendiğinin baharın geldiğinin müjdecisidir. Bunu Meclis'ten inşallah geçirdikten sonra adını ona göre Cumhur İttifakı tarihe kaydedecektir.

"NEVRUZ TÜM COĞRAFYAMIZIN BAYRAMIDIR"

Nevruz belli bir etnik grubun değil Alevi, Sünni, Türk, Kürdüyle tüm milletimizin tüm coğrafyamızın bayramıdır. Nevruz ortak kültürümüzün, ortak tarihimizin, kader ve gönül birliğimizin de en önemli nişanesidir. Nevruz'un bu vasfını ve temsil ettiği değerlerini daha da güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz.

Bazı kardeş ülkelerde resmi tatil olan Nevruz Bayramı'nı Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında her yıl 3 Ekim tarihinde kutladığımız Türk İşbirliği Günü gibi ortaklaşa kutlamanın zamanının geldiği kanaatindeyiz. Onun için 21 Mart hayırlı olsun.

Mayıs ayında Macaristan'da yapacağımız zirvemizde Nevruz Bayramı'nın Türk Dünyası'nın ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanmasını teklif edeceğiz. Kardeşlerimizin de onay vermesiyle 21 Mart Nevruz Türk Dünyası'nın ortak anma ve kutlama günü olacak, birliğimize, beraberliğimize dayanışmamıza hizmet edecektir. Türk Dünyası'nın işbirliği kökleştikçe, bölgemizde barış rüzgarları esecektir. Türk Dünyası olarak bizim en büyük güvencemiz birlik ve beraberliğimizdir. Son yıllarda attığımız karşılıklı adımlarla daha evvel hayal dahi edilemeyen yerlere geldik. Enerji, ticaret, güvenlik, eğitim, turizme kadar bütün sahalarda işbirliğimizi güçlendirdik. Sevinçlerimizi beraberce paylaştık. İşte en son 30 yıllık işgalinin ardından Karabağ'ın azatlığıyla birlikte bölgede yeni dönemin kapılarının açılmasını sağladık. "YENİ BİR KÜRESEL SİSTEMİ DE BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ" 6 Şubat depremlerinde Türk cumhuriyetlerinden kardeşlerimiz milletimizin imdadına ilk koşanlar arasında yer aldı. Ortak alfabe komisyonumuz Türk Dünyası 2040 vizyonunda belirtilen çerçevede çalışmalarına devam ediyor. Türk dünyası ve ardından tüm dünyada barışın ve adaletin hakim olması için gönül ve fikir birliği içinde çalışıyoruz. Türk birliğinin simgesi olan Türk Devletleri Teşkilatı aslında yüzlerce şair, sanatçı, edebiyatçı, filozof ve devlet adamının binlerce yıldır seslenmeleri ve gayretleriyle renk kattığı tablodur. Elele gönül gönüle vererek yeni bir küresel sistemi de birlikte inşa edeceğiz. İmkansız görülen nice hayali nasıl gerçeğe dönüştürdüysek gelecekte de çok daha iyi konumlara hep beraber ulaşacağız. Güneş nasıl doğudan yükseliyorsa Türk asrının insanlığın üzerine güneş gibi doğduğu o güzel günleri de inşallah göreceğiz. "ÇOK BÜYÜK BİR BELADAN KURTULMUŞ OLACAĞIZ" Bugünden sonra nasıl tabiat bütün renkleriyle bütün çeşitlilikleriyle bütün zenginlikleriyle birlikte yeşerip, bereketleniyorsa millet olarak inşallah biz de yeni başlangıçlara yelken açıyoruz. Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çok boyutlu çalışmalarda bazı kritik eşikleri hamdolsun suhuletle geride bıraktık. İpe un serme, işi yokuşa sürme gibi yollara meyledilmeden son düzlüğün de aşılacağına inanıyoruz. Ülkemizi ve bölgemizi terör musibetinden kurtardıktan sonra inşallah çok farklı bir dönemin kapısını aralayacağız.

Çok büyük bir beladan kurtulmuş olacağız. Türk, Kürt, Arap, Zaza, Çerkez, Laz, Abazasıyla 85 milyonun kardeşliğine vurulan kanlı bir hançeri söküp, atacağız. Bölgemizde tam 1 asır sonra yeniden kanla çizilmek istenen haritalara dur diyecek, kirli oyunları bozacağız. Demokrasimizin çözüm kapasitesini artırarak inşallah sivil siyasetin etki alanını daha da güçlendireceğiz. Devletimizin ve milletimizin kızıl elmasına dönüşmüş olan Türkiye Yüzyılı'nın öncesinde en büyük engeli aşmanın gururunu yaşayacağız. 85 milyon olarak birbirimize daha sıkı sarılacağız. Bu topraklarda inşallah ebediyen yan yana, barış, huzur ve kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Özellikle Nevruz'da yeni şeyler söyleyelim, nefretin, husumetin, kavganın değil birliğin ve beraberliğin dilini yüceltelim istiyoruz. Merkezinde diyaloğun, dostluğun olduğu yeni bir siyasi paradigmanın vaktinin geldiğini görüyoruz. Nevruz'un yeni bir dönemin girizgahı olmasını temenni ediyoruz. Türk vatandaşı olmanın onurunu, şerefini yaşayan herkesi güç birliği yapmaya davet ediyoruz. Ramazan-ı Şerif ile Nevruz'u birlikte idrak ettiğimiz böylesi özel günde İstanbul'da yolsuzluk operasyonu bahane edilerek sokaklarımızın karıştırılmak istendiğine şahit oluyoruz. Bir avuç kifayetsiz muhterisin kendi ikballeri, rant ve yağma tezgahı bozulmasın diye insanlarımızı kışkırtmasına, Türkiye'yi terörize etmesine çalışmasına göz yumulmayacağının bilinmesini istiyorum. "SOKAK ÇAĞRISI ÇIKMAZ SOKAK" Bu milletin ezeli ve ebedi kardeşliğin zedelenmesine bu güne kadar rıza göstermedik. Çok açık ve net söylüyorum. CHP genel başkan başkanının çağırdığı sokak unutmayın çıkmaz sokaktır. Hırsızlık ve sahtekarlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi vahim sorumsuzluktur. CHP mevcut yönetiminde illegal örgütlerle kurduğu asimetrik ilişkiler, darbecilere cesaret veren tavırları, sokak terörünü tahrik eden sorunlu söylemleriyle meşru zeminde siyaset yapan parti olma vasfını hızla yitirmektedir. "ÖZGÜR ÖZEL SORUMLU DAVRANMALIDIR" CHP'nin sadece belediyelere çökmüş haramilerle değil marjinal yapılarla ve terör örgütlerine arasına mesafe koyması gerektiği açıktır. Marjinallerin peşine takılıp, polisimize saldırarak, görevini yapan hakim ve savcılarımızı tehdit ederek demokrasiye ve milli iradeye meydan okuyarak gayri hukuki, gayri ahlaki ve anti demokratik yollara başvurarak bu ülkede hiçbir yere varılmaz. Türkiye'de sokakta bulunmuş bir ülke değildir, sokak terörüne teslim edilmeyecektir.

CHP Genel Başkanı sayın Özel marjinal sol örgütlerin belediyeleri talan eden yağmacıların kuyruğuna takılmak yerine çevresindeki akıl ve vicdan sahiplerinin sesine kulak vermelidir. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından da şüphesi olmaz. Yapılan onca hırsızlığı, yolsuzluğu, ahlaksızlığı belediyelerde kurulmuş mafya d üzenini savunabiliyorsanız çıkın milletin huzuruna açıklayın. Şayet yüzünüz varsa içinize sindirebiliyorsanız çıkın balya balya para kulelerini millete izah edin. Bunları yapamıyorsanız bağırarak, çağırarak sokakları terörize gençleri provoke ederek vatandaşların huzurunu kaçırmayın. Mübarek Ramazan'ın manevi atmosferine gölge düşürmeyin. CHP içindeki bir avuç soyguncunun kendi meselelerini milletin meselesi haline getirmesine biz izin vermeyeceğiz. Kamu düzeninin bozulmasına kesinlikle eyvallah demeyeceğiz. Sokak terörüne bugüne kadar nasıl teslim olmadıysak, vandallığa bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü beladan, sıkıntıdan beşinci kol faaliyetlerinden korusun diyorum. Dünkü saldırılarda yaralan polislerimize geçmiş olsun diyorum. Sizlerin şahsında tüm kardeşlerimizin, komşularımızın, gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm soydaşlarımızın 21 Mart Nevruz Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum. Nevruz'un milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum."