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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Yapılan görüşmelerde Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 17:58 Güncelleme: 10.12.2024 - 21:46
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Yapılan görüşmelerde Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alındı. Görüşmelerde ayrıca küresel ve bölgesel meseleler de gündeme geldi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Meloni ile yapılan görüşme ile ilgili bilgi verildi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, son gelişmelerin Türkiye’nin izlediği insani ve vicdani politikanın ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini, Türkiye’nin Suriye’de barıştan, özgürlükten, diyalogdan, adaletten yana tutumunu sürdürdüğünü, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve istikrara kavuşmasının önemini ifade etti." ifadelerine yer verildi.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan diğer yandan İsrail'in Suriye'de başlayan saldırgan tutumuna da vurgu yaptı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırganlığının bu kez de Suriye’de ortaya çıktığını, bu tutumun Suriye’nin istikrarına katkı sağlamadığını, Suriye’nin terör unsurlarından temizlenmesinin şart olduğunu belirtti.

        URSULA VON DER LEYEN İLE YAPILAN GÖRÜŞME

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmede ise Suriye'deki bütün unsurların yönetime katkıda bulunması gerektiğini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin ilerleyen süreçte Suriye'nin terör unsurlarından arındırılması, birliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini unsurlarıyla Suriyelilerin tamamının barış içinde yaşaması için Suriye halkına güçlü destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

        OLAF SCHOLZ İLE YAPILAN GÖRÜŞME

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile yaptığı görüşmede de Suriye'deki gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, yeni süreçte Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusuna vurgu yaptı.

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