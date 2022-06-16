Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel kriz ortamından alnımızın akıyla çıkacağız

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Seçim takviminde 1 yıldan geriye saydığımız dönemde, her geçen gün bizim için hazine kıymetinde. Bu çerçevede yaz mevsimini en verimli şekilde değerlendirmemiz gerekiyor.

Derdini anlatmak için başını kaldıran her vatandaşımızın AK Parti teşkilatından birisini görecek şekilde işi sıkı tutmalıyız. Gündemi tayin eden, siyasetin istikameti belirleyen daima biz olacağız.

Aynı şekilde 2023 hedeflerimizle, 2053 vizyonumuzla insanımızın umutları ve beklentilerinin adresi biz olacağız. AK Parti'nin 20 yıllık eser ve hizmet dönemi teşkilatımızın dayanak noktası olacaktır.

Her iş gibi siyasette de her işin başı insan kaynağı, insan kalitesi, insan gücüdür. Üye sayısı 11 milyonu geçen partide elbette üslubuyla, tavrıyla sıkıntıya yol açan kişiler çıkabilir. Bunları geri plana çekip, kendilerinden başka alanda istifade etmeliyiz.

En önemlisi ise milletvekilinden il-ilçe yönetimine, mahalle sorumlusuna kadar AK Parti'yi temsil eden her kardeşimiz tevazuuyla iletişim kurmalıdır. Halka tepeden bakan, geleni kapıdan içeri almayan AK Parti yönetici olamaz. Ülkesine, şehrine ve partisine hizmet için gece gündüz koşturmayı göze alamayan AK Parti'de sorumluluk üstlenemez. Bunlar mecburi vasıflardır.

Ortaya çıkan tablodan sadece AK Parti değil, ülkemiz ve şehirlerimiz de zarar görmektedir. Böyle bir durumda kaybeden sadece AK Parti değil, tüm milletimiz olmaktadır. Ülkenin kaderi ile AK Parti'nin kaderi iç içe geçmiştir. Hiçbir şahsi menfaat, kişisel kapris bu ilmi misyonun önüne geçemez. Vesayetçilerin, darbecilerin gücü yetmeyen bu partiye içeriden yaralayacak kimseye izin vermeyiz. AK Parti teşkilatlarındaki her bir kardeşimin sorumluluğuna bu gözle bakmasını istiyorum.

ÜYE HEDEFİ

Girdiğimiz her seçim rövanşı olmayan karşılaşma gibidir. Önümüzdeki kritik sürecin hazırlıklarını yürütüyoruz. Kabinemizle milletimize eser ve hizmet siyasetimizi sürdürüyoruz. 81 şehirde, 85 milyon vatandaşımızın her birine ulaşma hedefiyle seçim gününe kadar çalışacağız.

Şu anda 11 milyonu aşkın üyemiz var. Her üyemiz bir üye ilave ederse, seçimden önce seçimi kazanırız. Onun için il başkanlarımız, kadın kolları, gençlik kolları durmak yok, yola devam. Zor bir konu değil.

"MİLLETİMİZ CEVABINI VERECEKTİR"

CHP'nin başındaki zat kadınları bize karşı kışkırtmaya çalışarak, onları iş hayatının dışında tutmaya çalıştığımızı iddia etmiş. Kadın kollarımız geçen sene 72 ile gitti. Bay Kemal, kardeşlerimize verdiğimiz kadınlara devlet desteklerini iyi anlatın, istihdama katılsınlar talimatı için gittiler. Bu zatın muhafazakar genç kadınlara seslenmesi yok mu? Kadınlarımızın en temel hakkı olan başörtüsünü ellerinden almak için Anayasa Mahkemesi önünde nöbet tutana düşen başını eğip yerine oturmaktır. Bunlarda yalan, iftira, çarpıtma gibi utanmazlık diz boyu. Milletimiz inşallah, yürekleri yeter de sokağa çıkacak yüzleri olursa hak ettiği cevabı verecektir.

Bugüne kadar sosyal fay hatlarımızı harekete geçirmeye çalışmaktan, uluslararası kuşatmadan darbe girişimlerine kadar her yolu deneyenlerin sabrı kalmadı. Ülkemizin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu'ndan bile medet umacak hale geldiler. Kayda değer başarısı olmayan bu zata ülkeyi teslim etme senaryoları kuranların niyetlerinin hayra olmadığı açıktır.

Altılı masa dedikleri yer sirk çadırından beter hale dönüştü. Yapılacak açıklamaların bile büyükelçilerin onayına sunulduğu yerden bahsediyoruz. Bu ithama 'Yok' diyerek cevap veremiyorlar. Bir de masanın gizli ortaklarından yedikleri ayarlar, bölücü örgütten yedikleri zılgıtlar var.

"BUNLAR MI..."

Karşımızda böylesine per perişan yapı, uyduruk masa var. Terzi kendi söküğünü dikemez de bunların hiçbir sökük baki değil. Bunlar mı Türkiye'nin güney sınırlarındaki terörle mücadeleyi yönetecek, bunlar mı terör örgütlerine dünyayı dar edecek, bunlar mı Akdeniz'deki çıkarları savunacak, bunlar mı Karadeniz'de çözüm masası kuracak, bunlar mı dört bir yanımızda kurulan tuzaklardan ülkemizi çıkaracak, bunlar mı küresel ekonomik krizi fırsata çevirecek, bular mı iş, aş imkanı temin edecek, bunlar mı tüm alanlarda Türkiye'deki mevcut durumu koruyacak?

"GEÇİM SIKINTISI OLABİLİR"

Geçim sıkıntısı meselesi olabilir, hayat pahalılığını biz de tespit ediyoruz. Dünya nasıl bir girdaptan geçiyor bunu da göreceksiniz. Biz ülkenin, milletin, evlatlarımızın geleceğini tehlikeye atmaya yetecek gerekçeler değil. Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle insanları geçim sıkıntısından kurtaracak olan da, enflasyonu düşürecek olan da, herkesin iş-aş sahibi olmasını sağlayacak da biziz.

Türkiye'nin AK Parti ile Cumhur İttifakı'yla bizimle yoluna devam etmesi için milyonlarca sebep sayabiliriz. Ülkenin bu kifayetsizlere teslimi için tek bir akıl, mantık, vicdan ürünü sebep bulunamaz. Bu hakikatlerle milletimize çıktığımızda, karşımızdakilerin kağıttan kaplan oldukları anlaşılacaktır.

"SIRADAN BİR OLAY DEĞİL"

Koronavirüs salgınıyla sağlık alanında başlayan sıkıntılar derinleşerek devam ediyor. Bu salgın dünyada özellikle ekonomideki dengeleri, alışkanlıkları altüst etti. Üretim aksadı, tedarik zincirleri kırıldı, küresel ticaret durma noktasına geldi. Son olarak Fed'in attığı adımı gördünüz. ABD'de böyle bir adım atılması sıradan bir olay değil.

Türkiye salgın krizini başarılı yöneten ülkelerin başında geliyor. Hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Ekonomik olarak bizden çok daha zengin olan ülkelerdeki görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Destek ve teşvik paketlerimizle insanlarımızın yanında olduk. Bu kritik süreçte ekonomide kontak kapatmadığımız gibi üretimi sürdürdük.

Geçtiğimiz yıl, tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 225 milyar doları aştık. Hedefimiz 500 milyar dolarlık ihracat, ardından da bunu ikiye katlamak. İstihdamda önemli bir ivme yakaladık.

Petrol, doğalgaz, emtia fiyatlarındaki sıkıntılarda vatandaşımızın yanındayız. Vatandaşımızın ekmeğine kan doğrayan fırsatçılara göz açtırmayacağız. Serbest piyasa ekonomi kurallarıyla uyuşmayan fahiş fiyatlarla milletimizin rızkına uzananlara karşı düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Şu anki küresel kriz ortamından da ülkemizi alnımızın akıyla çıkaracağız.

Mandacı ekonomistler, tetikçi akademisyenler, kifayetsiz muhterisler ne derse desin, Türkiye sağlam altyapısı, üretim gücü, insan kaynağı ve stratejik konumuyla 21 yüzyılın yükselen yıldızlarından biri olacak. Yeter ki biz bu süreçte umudumuzu asla kaybetmeyelim.