Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabulü sona erdi.

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat sürdü. Erdoğan, burada Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan’ın özel bir sorumluluk taşıdığına işaret edilen görüşmede, iki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde duruldu.

Görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara rağmen, iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

İki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda atılacak adımlar da masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmak hedefiyle Türkiye’nin attığı adımlara değinerek; Ege sorunları, azınlık, terörle mücadele, yasadışı göç gibi konularda da ilerleme sağlama ve ilişkileri daha ileri bir noktaya taşıma inancını koruduğunu ifade etti.

Sorunların samimi ve dürüst bir diyalog yoluyla çözülebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki komşu ülke olarak sadece kriz zamanlarında değil, her zaman konuşmaları gerektiğini dile getirdi

FENER RUM PATRİKHANESİ'NE GİTTİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve beraberindeki heyet İstanbul'a geldi. Miçotakis Fener Rum Patrikhanesi'ndeki pazar ayinine katıldı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

TÜRKİYE EKSENLİ DİPLOMATİK ÇABALAR

Miçotakis'in ziyareti, son günlerde Türkiye eksenli diplomasi adımlarının bir parçası olarak da değerlendiriliyor. Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatının ardından her iki ülkenin dışişleri bakanları Antalya’daki Diplomasi Forumu'nda bir araya gelmişti. Zirve, savaşın başlangıcından bu yana gerçekleşen en üst düzey temas olmuştu. Zirveden ateşkes gibi bir sonuç çıkmasa da benzer görüşmelerin olabileceği konusunda taraflar benzer açıklamalar yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her iki ülkenin lideri ile de teması sürerken ABD, İngiltere başta olmak üzere pek çok dünya lideri ile görüşüyor. Yunanistan Başbakanı'nın ziyaretinin ardından yarın da Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye gelecek.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da geçen hafta normalleşme adımları içinde daha önce planlanmış bir görüşme kapsamında Türkiye'ye gelmişti.