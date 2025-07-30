Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe Kulübü ile stat ismi ve Avrupa maçlarının forma sponsorluğu konusunda anlaşmaya varmıştı. Sarı-lacivertliler stadyum isim sponsorluğundan senelik 10 milyon Euro, toplamda 100 milyon Euro ve forma göğüs sponsorluğu için ise senelik minimum 4 milyon Euro olmak üzere toplamda 20 milyon Euro gelir elde edileceğini açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamdi Ulukaya'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chobani firmasının kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'yı kabul etti.
Giriş: 30.07.2025 - 14:14 Güncelleme: 30.07.2025 - 14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe ile sponsorluk anlaşması yapan Chobani firmasının kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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