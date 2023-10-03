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        Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni ve IASAJ Seminer Kapanış Toplantısı"nda konuştu. Açıklamasında yeni anayasa çalışmalarına değinen Erdoğan, "Prangaları söküp atma vakti gelmiştir. Bu talebe, siyaset kurumu başta olmak üzere, sorumluluk makamında olan hiç kimsenin kulak tıkama lüksü yoktur" dedi. Ankara'da bombalı saldırı girişimi hakkında da konuşan Erdoğan, "Her açıdan vahşi ve saldırgan bir örgütle karşı karşıyayız. Şayet bu caniler etkisiz hale getirilmeseydi ve bir şekilde yurt dışına kaçmış olsalardı siyasi sığınmacı olarak baş tacı edilecekti ve korunacaktı. Oysa kınamayla birlikte somut adımlar görmek istiyoruz. Bizi teskin, terörü telin eden beyanatların, yaramıza merhem olmayacağı bilinmeli" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 14:59 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:59
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen "Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni ve IASAJ Seminer Kapanış Toplantısı"nda konuştu.

        Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Bugün resmi açılışını yaptığımız eğitim tesisinin inşaatına geçen yıl eylül ayında başladık. 10 ay gibi kısa bir sürede eğitim tesisimizi tamamladık. Tesisin kurumumuza hayırlı olmasını diliyor, sayın Danıştay Başkanımız ile kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

        "DURMADAN DİNLENMEDEN ÇALIŞACAĞIZ"

        Merdiven altı denilecek yerlerde adalet dağıtımının yapıldığı günlerin geride kalması için çok ciddi çaba harcadık.

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        Türkiye Yüzyılı'nın adaletin yüzyılı yapmak da kararlıyız. İster adli ister idari olsun adliyenin kapısını adaletin de kapısı haline getirinceye kadar durmadan dinlenmeden çalışacağız.

        YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

        Pazar günü ikinci yasama yılına başlayan Meclis'te yeni anayasaya dair beklentilerimizi ortaya koyduk. Uzun yıllar sonra ilk kez Meclis'te oluşan olumlu atmosferi kıymetli bulduğumuzu belirtmek isterim. Yeni anayasa konusunda talepleri dinlemeye hazır olduğumuzu açıkladık. Kırmızı çizgiler dışındaki her şeyi görüşebiliriz. Sivil anayasaya kimsenin kulak tıkama lüksü yok. Prangaları söküp atma vakti gelmiştir. Mümkün olan en geniş ve kapsayıcı mutabakatla anayasa sürecini neticeye erdireceğimize inanıyorum.

        "MİLLETİN HUZURUNA KASTEDENLER YARGI ÖNÜNDE HESAP VERMELİ"

        Her ne olursa olun devlet otoritesinin sorgulanmasına müsaade edemeyiz. Cezasızlık duygusunun toplumda yer etmesine müsaade edemeyiz. Milletin huzuruna kastedenler yargı önünde hesap vermeli. Vicdanı yaralayan kararların önüne geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız.

        AİHM'E FETÖ KARARINA TEPKİ

        Eli kanlı canilere gösterilen müsamahayı anlayamıyoruz. Delile rağmen adım atılmamasını izah edemiyoruz. Klasörler dolusu delile rağmen terör elebaşlarına yönelik hiçbir adım atılmamasını ne kendimize ne milletimize izah edemiyoruz.

        Binlerce evladını teröre kurban vermiş bir millet olarak, eli kanlı canilere gösterilen müsamahakar tavrı gerçekten anlayamıyoruz.

        ANKARA'DAKİ BOMBALI SALDIRI GİRİŞİMİ

        Polisimizin süratli müdahalesi sayesinde teröristler emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bir sivil vatandaşımızı katlettiği ortaya çıktı. Her açıdan vahşi ve saldırgan bir örgütle karşı karşıyayız. Şayet bu caniler etkisiz hale getirilmeseydi ve bir şekilde yurt dışına kaçmış olsalardı siyasi sığınmacı olarak baş tacı edilecekti ve korunacaktı.

        Oysa kınamayla birlikte somut adımlar görmek istiyoruz. Bizi teskin, terörü telin eden beyanatların, yaramıza merhem olmayacağı bilinmeli."

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        #Recep Tayyip Erdoğan
        #danıştay
        #son dakika haberi
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Ahmet Küçük
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