Cumhurbaşkanı Erdoğan, yönetim sistemi eleştirilerine yönelik olarak, "Yönetim değişikliğinin büyüklüğünü düşündüğümüzde sorunların üstesinden gelinebilir olması sevindiricidir. Bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın güçlü yönlerini destekleyecek, zafiyet çıkan yönleri düzelteceğiz. Çalışmaları başlattık. Bizim de tespit, teşhis ve çözüm yöntemlerimiz oluştu. Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en önemli reformunu baltalamak niyetinde olanlara bu fırsatı vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş Genel Kurulu'nda önemli mesajlar verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Türkiye geçtiğimiz yıl bugünlerde yeni hükümet sistemine geçişin aşamalarını yaşıyordu. Geriye dönüp baktığımızda ülkemizin döviz, faiz, enflasyon tuzağı başta olmak üzere birçok kritik sınamaya maruz kaldığını görüyoruz. ABD ve Avrupa'nın pek çok haksız eleştirisine ve uygulamasına göğüs gerdik. 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere 4,5 milyon sığınmacının yükü omuzumuzdadır. Siyasi iklimi zehirlemeye yönelik nice oyunu bozduk.

Yönetim değişikliğinin büyüklüğünü düşündüğümüzde sorunların üstesinden gelinebilir olması sevindiricidir. Bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın güçlü yönlerini destekleyecek, zafiyet çıkan yönleri düzelteceğiz. Çalışmaları başlattık. Bizim de tespit, teşhis ve çözüm yöntemlerimiz oluştu. Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en önemli reformunu baltalamak niyetinde olanlara bu fırsatı vermeyeceğiz.

Bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Millet yüzde 52'yle evet diyor, şimdi referanduma götürelim diyorsun. Bu nasıl bir siyaset anlayışıdır? Geçmişten bu yana tek adamcılık diyorlar. Tek adamcılığı biz sizden öğrendik. İl başkanlarının vali olmasını bunlardan öğrendik.

"MİLLETİMİZLE GÖNÜL BAĞINI GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Türkiye bu tartışmaları uzunca süre yaşamış, tercihini ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni nasıl ileriye taşıdır, eksikleri nasıl düzeltiriz bunun yollarını aramalıyız. Bugün bir takım sıkıntılar yaşıyorsak yine bunu burada arayacağız. Milletimizle gönül bağını güçlendirmeye çalışacağız. Liyakata, istişareye daha çok önem vereceğiz. Milletten kopuşa yol açan her türlü hastalığı bünyeden söküp atacağız.

Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, doğru adımlar atarsak bir anda yarım asır öne geçmemiz mümkündür. Yanlış adımlar atarsak da yarım asır geriye düşmemiz kaçınılmazdır. İstikrar ve güvene en çok ihtiyaç duyduğumuz zaman içinden geçtiğimiz bu dönemdir. 2014'ten bu döneme kadar 9 seçim yaşayan milletimizin adeta seçim yorgunu haline geldiğini biliyoruz. 4 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi var. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız.

Birileri istediği, birileri gündeme getirdiği için değil, milletimizin beklentilerini karşılamak için değişimi kesintisiz sürdüreceğiz. Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız. Meydanı dışarıdan ve içeriden diz çöktürmeye çalışanlara terk etmeyeceğiz. Yeni 15 Temmuzlar olduğu gibi, yeni 28 Şubatlara da fırsat vermeyeceğiz. Beşer olduğumuzun bilinciyle derlenip toparlanmaya kendimizden başlayacağız. "