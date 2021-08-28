Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında, Bosna Hersek'teki görüşmelerinin ardından Karadağ'a geçti. Burada mevkiidaşı Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında şunları söyledi:
"Antalya'daki forumda Sayın Cumhurbaşkanı'na söz vermiştim. Bu sözümü yerine getirdim. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Karadağ'ın kültür başkenti Çetinye'de bulunmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye, Karadağ'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olmuştur. Karadağ'a gönderdiğimiz sağlık yardımları ve vatandaşlarımızın tahliyesinde gösterdiği kolaylıklarla ilişkilerimiz daha da gelişti.
Sayın Cumhurbaşkanıyla 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. Malumunuz Türk sanayisi Karadağ'a en fazla yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde de Karadağ'a desteğimizi sürdüreceğiz. Gerek ikili ilişkileri gerekse bölgesel ilişkileri ele aldık. Türkiye ve Karadağ barış ve istikrara ciddi destek sağlıyor. Karadağ'ın Balkanlar'daki barışçıl politikalarını takdirle izliyoruz.
Karadağ'ın NATO üyeliğine de güçlü destek verdik. Sayın Cukanoviç'in iyi bir basketbolcu olduğunu biliyorum. Ben de uzun süre futbol oynadım. İki ülkenin milli takımlarının yapacağı maçlarda iki takıma da başarılar diliyorum.
Biz tarihten gelen bir sorumluluğun mesuliyeti içindeyiz ve bu ziyaretleri o yüzden devam ettiriyoruz. Bu ziyaret geç kalmış bir ziyaretti onu gerçekleştirdik. Hakikaten bu kadar güzel bir yeri görmemek büyük eksiklikti onu gidermiş olduk."
KARADAĞ'DAN SIRBİSTAN'A TEPKİ
Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç de şunları söyledi: "Sırbistan'ın açıklamalarını Karadağ'ı aşağılamak olarak algılıyoruz. Maalesef Sırbistan Hükümeti, Karadağ'a karşı yanlış politikalar yürütmektedir. Kilisedeki yetkililer bunu bilmeli. Gerçekten devlete Sırp Kilise'si saygı duymalı. Kilise yapılması gibi bir aktivitenin zorla yaptırılması mümkün değil.
Bunlar tehlikeli sonuçlar doğurur. Gelecekteki amacımız ne, Karadağ'da yaşayan her vatandaşın haklarının korunmasıdır. Fakat bunu yaparken tansiyonu yükseltmemeli. Herkes dini vecibelerini yerine getirmeli ama bu dayatmayla olmamalı. İstikrar ve barış ancak böyle sağlanabilir. Bizim başkentimiz onurumuzun korunduğu yer başkentimiz Çetinye'dir."
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