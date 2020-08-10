Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Lübnan halkının yanında yer almak için tüm imkanlarımızı seferber ettik.

DOĞU AKDENİZ

Bilindiği gibi bölgedeki sismik araştırma faaliyetlerimizi Merkel'in ricası üzerine bir süreliğine ertelemiştik. Ancak Yunan tarafı Mısır ile hiçbir hukuki temeli olmayan bir anlaşmaya yönelmiştir. Türkiye'nin hiç kimsenin hakkında, hukukunda gözü yoktur. Bizim tek talebimiz bize de aynı anlayışla yaklaşılmasıdır.

Biz diyoruz ki gelin Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim, herkes için kabul edilebilir herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım.

Sorunların hakkaniyetle çözümü için her zaman varız. Türkiye gibi 780 bin kilometrekarelik dev bir toprak parçasını görmezden gelip birkaç kilometrekarelik adalar üzerinden bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz.

Sağduyu hakim olana kadar Türkiye olarak sahada ve diplomasi alanlarında kendi planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz.

EKONOMİDE SON GELİŞMELER

Ekonomide olduğu gibi enerjide de ülkemizin bağımsızlığı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Beyaz eşya satışındaki artış vatandaşın alım gücünün nereden nereye yükseldiğini göstermesi açısından önemli.

Kişi başına gelirde dünya ortalamasında üst gelir ortalamasına yükselttik. 2019 yılında insani gelişmişlik sırasına göre Türkiye 6 basamak yükseldi. Bu sayede dünya bankası tarafından hazırlanan iş yapma kolaylığı endeksinde geçtiğimiz yıl 10 basamak birden yükselerek 33. sıraya yükseldik. Bütün bunlar ülkemizdeki refah düzeyini ifade etmesi bakımında söylüyorum. Bunlar aynı zamanda benim vatandaşımın alım gücünün nereden nereye yükseldiğini göstermesi bakımından arz ediliyor. İş açma geçen sene 30 bin 842 iken bu sene 85 bin 263'ü buldu. Almanya Rusya bugün itibariyle kapılarını açmış durumdalar. Yine yükselmeye başladığımızı hep birlikte göreceğiz. Salgın sebebiyle turizmde yaşadığımız tüm sorunları gidermeye çalışıyoruz.

Merkez Bankası döviz rezervimiz 28 milyar dolardan 90 milyar doların üzerine çıktı.

'IMF'DEN BORÇ ALINACAK' İDDİALARINA CEVAP

Boşuna avucunuzu ovuşturmayın. Biz o kapıları kapadık. IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zamanki bakan 'bu borcu verelim mi' dedi. 'Verelim' dedim. Bugün borcu alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor. Önce bunu bir defa herkesin görmesi gerekiyor.

Ülkemizin yaşadığı her saldırıda, korunma ve hedeflerimize ulaşma yöntemlerimizi geliştirdik.

Türkiye'nin bugün geleceğine güvenle bakmasının aktif pozisyon almasının gerisinde işte bu güçlü altyapı vardır.

Girdiğimiz her mücadeleden başarıyla çıktık. Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir güç olarak yükselen yıldızından rahatsız olanlar üzerimize geldiler. Başka hiçbir ülkeden talep edilmeyen şartlar bizden istendi.

2019 yılı ülkemiz için yeniden dengelenme sürecinin yaşandığı bir yıl oldu. Maruz kaldığımız çok yönlü saldırılara rağmen ekonomimiz attığımız kararlı adımlarla 2019'un son çeyreğinde yeniden güçlü büyüme politikasına döndü. 2019 yılının son çeyreğinde ekonomimiz yüzde 6 oranında kayda değer bir büyüme kaydetti.

Ekonomik yükseliş 2020 yılının ilk aylarında da devam etti. Yılın ilk çeyreğinde ülkemiz yüzde 4.5 gibi yüksek bir büyüme performansı sergiledi.

Küresel finans sisteminin bize dayadığı yüksek faiz yaklaşımını asla kabul etmedik.

Salgın döneminden vatandaşlarımızdan esnafımıza her kesimin sıkıntılarının yanında olduk. Aldığımız tedbirlerle ülkemiz salgın sürecini dünyada başarılı geçiren ülkelerden biri oldu. Birileri sadece gazel okur, biz iş üretiriz. Farkımız bu. DSÖ verilerine göre, dünya genelinde korona vaka sayısı 20 milyona yaklaştı. Konya'da şehir hastanemizi açtık. Ülkemiz milyon kişi başına düşen vaka sayısında 73. sıradadır. İnşallah bu dönem sona erdiğinde ülkemiz en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacaktır.

Son dönemde sağladığımız finansmana erişim kolaylıkları sayesinde otomotiv ve konut satışlarında artışlar yaşandı.

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