Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.
Bayram programı ve KKTC ziyareti: Nasip olursa pazartesi günü KKTC'ye seyahatimiz var. Geniş bir heyetle KKTC seyahatini gerçekleştireceğiz. Birinci gün parlamentoda milletvekillerine hitabımız olacak, yine KKTC'de gerek müjdesini orada vermek istiyorum güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik ve salı günü de KKTC'de her yıl yaptığımız törenlerimiz var. Salı akşamı tekrar yurda döneceğiz. Bu yılki merasimlerimiz de en güzel şekilde gerek adaya geren dünyaya barışın tesisi için mesajlarımız olacak.
Rize ve Almanya'daki sel felaketi: O konuda Almanya'dan böyle bir talep söz konusu değil. Felaketin boyutunun çok çok büyük olduğu aldığımız bilgiler ışığında. Rize'deki sel felaketinde de 2 kaybın dışında, 6 vefatımız var. 3 bakanımız orada. Sürekli kendileriyle irtibat halindeyim ve yoğun bir şekilde AFAD'ın çalışması var. Rizemiz, Doğu Karadenizimiz her zaman bu tür felaketlerle karşı karşıya. Bol yağmur alan bir ilimiz. Bunda da saatte 202 m3 yağmur aldı. Bununla karşı karşıya kaldı. Çay bitkisi gübreleme tekniği sebebiyle aldığı o yağmurla gübrenin bir balçığa dönüştüğü bitki. Balçığa dönüşmesi de dikey bir kök olmadığı için hep birlikte aşağı doğru iniyor. Ağaçlama çay arasında yok. Eskiden dikey köklü ağaçlarımız vardı. O ağaçlar söküldü ve yerine çaylıklar yapıldı. Kendi dayılarımın evlerinin altındakiler de kaydılar. Ciddi manada zararlar söz konusu. Temennimiz cana bir şey gelmesin. 6 kaybımız var, 2 tane aranan hemşerilerimiz var. Tüm ölenlerimizin yakınlarına sabırlar diliyorum. Ölenlerimize rahmet diliyorum. Ne gerekiyorsa yerine getireceğiz.
15 Temmuz törenleri: Dün Şafak Vakti filmi vizyona girdi. Yüzlerce canlı yayın gerçekleştirildi. 00.13'te 90 bin camimizde Diyanet İşleri Başkanımız selalar okuttu. 15 Temmuz itibariyle 3 bin 876 proje gerçekleştirildi. Çeşitli yürüyüşler, toplantılar gerçekleştirildi. Külliyemizin tam karşısında bir 15 Temmuz Demokrasi Müzesi açılışını yaptık. Gerçekten dijital içerikli bir müze oldu. Herhalde ülkemizde bu bir ilk. Uluslararası bazda da bu müzemiz çok güzel mesajlar verecek. İnsanı duygulandıran, gözyaşlarına hakim olamadığımız bir müze oldu. Emeği geçen herkesi kutluyorum.
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