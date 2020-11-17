Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Herkes toplantı sonunda çıkacak koronavirüs kararlarını merak ediyordu. Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan Erdoğan uzaktan eğitime dair konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek." açıklamasını yaptı.