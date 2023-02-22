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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez'e ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan enkaz altından 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez'i ziyaret etti

Giriş: 22.02.2023 - 14:17 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez'e ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aleyna Ölmez'e ziyaret
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enkaz altından 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi'ne geldi.

Kahramanmaraş'ta, enkazdan 248 saat sonra çıkarılıp, Ankara'ya sevk edilen 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in tedavisi, hastanede sürüyor.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Aleyna Ölmez'in sağlık durumu için "Beslenmesi tamamen normale geçti. Ameliyat geçirdiği için takibi devam ediyor ama morali de genel durumu da çok iyi. İnşallah bugün servise çıkarmayı da planlıyoruz" demişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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