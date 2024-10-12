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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongresine mesaj

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti'nin 8'inci Olağan il ve ilçe kongrelerine gönderdiği mesajda, "23 yıldır milletin umudu olmayı, milletin sorunlarına çözüm adresi olmayı işte böyle başardık. 8. Olağan Kongre sürecimizde de inşallah aynısını yapacağız. Kongrelerimizi, parti olarak kendimizi yenilemenin yanı sıra milletimizle kucaklaşmanın, 85 milyonun tüm mensuplarıyla gönül köprülerimizi güçlendirmenin vasıtası olarak da görüyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 11:11 Güncelleme: 12.10.2024 - 11:11
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        AK Parti kongrelerine mesaj
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Partiyi bugünlere getiren sır, milletin sesine kulak vermemizdir, hiçbir komplekse kapılmadan milletin vicdan terazisinde muhasebesini yapması, nerede eksiği varsa üzerine kararlılıkla gitmesidir. 23 yıldır milletin umudu olmayı, milletin sorunlarına çözüm adresi olmayı işte böyle başardık." dedi.

        Erdoğan, AK Parti 8'inci Olağan İl ve İlçe Kongrelerine gönderdiği video mesajda katılımcıları selamlayarak, kongrelere katılamasa da kalbinin salondakilerle birlikte çarptığını, heyecanlarına ortak olduğunu söyledi.

        Kuruluşundan itibaren AK Partinin çatısı altında görev yapmış herkese şükranlarını sunan Erdoğan, partiye hizmet etmiş ve destek olmuş kişilerden vefat edenlere rahmet diledi.

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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partiyi kurdukları 14 Ağustos 2001deki gibi aynı heyecanla yollarına devam ettiklerini belirterek, "Doğruluktan, dürüstlükten, samimiyetten ayrılmadan, milletin emanetine halel getirmeden tüm Türkiye için, 85 milyonun her bir ferdi için çalışmayı sürdürüyoruz. AK Partili kadrolar olarak hep birlikte nice zorlukların üstesinden geldik, nice engelle karşılaştık, nice badireler atlattık, nice saldırıları püskürttük. Şartlar ne olursa olsun millete verdiğimiz sözlere daima sadık kaldık. Türkiye'ye, tarihinin en büyük kalkınma, demokrasi ve yatırım hamlelerini kazandırmanın, 81 vilayetimizin her karışında eserlerimizle mührümüzü vurmanın haklı gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

        Siyasetlerinin eser ve hizmet siyaseti olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

        "Biz aynı zamanda milletle ve kendi arasında daima muhabbetin diliyle, gönül diliyle konuşan bir kadroyuz. AK Partiyi bugünlere getiren sır, milletin sesine kulak vermemizdir, hiçbir komplekse kapılmadan milletin vicdan terazisinde muhasebesini yapması, nerede eksiği varsa üzerine kararlılıkla gitmesidir. 23 yıldır milletin umudu olmayı, milletin sorunlarına çözüm adresi olmayı işte böyle başardık. 8. Olağan Kongre sürecimizde de inşallah aynısını yapacağız. Kongrelerimizi, parti olarak kendimizi yenilemenin yanı sıra milletimizle kucaklaşmanın, 85 milyonun tüm mensuplarıyla gönül köprülerimizi güçlendirmenin vasıtası olarak da görüyoruz."

        SİZ DAVA ARKADAŞLARIMA GÜVENİYORUM

        Erdoğan, kongreyle ilgili hedeflerini sıralayarak, "Her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve dayanışma ikliminde kongremizi gerçekleştirecek, çok daha güçlenmiş, güç ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ak saçlılarımızın ve emektarlarımızın tecrübesini, gençlerimizin heyecanı ve dinamizmini, hanım kardeşlerimizin de nezaket ve samimiyetini birleştirerek inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Siz dava arkadaşlarıma güveniyorum. Rabbime, şahsıma sizler gibi vefakar, sizler gibi gayretli yol arkadaşları bahşettiği için sonsuz hamdediyorum." ifadelerini kullandı.

        Kongrenin, Türkiye ve demokrasi adına hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Durmak yok, yola devam. Durmak yok, hizmete devam diyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allaha emanet olun." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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