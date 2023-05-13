Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye'de vatandaşlara sesleniyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Ne gerekiyorsa yapacağız ve bu işin ilk turda bitmesini sağlayacağız. Biz böyle bir oldukça koalisyon masasını da tefeci masasını da ezer geçeriz.

Ümraniye tulum çıkarmalı. Benim inandığım, tanıdığım, bildiğim Ümraniye sandıkları patlatır. Biz 21 yılda ülkemize asırlık hizmetler kazandırdık. Peki bu bay bay Kemal'in eseri var mı? İstanbul'a belediye başkanı getirdi, adamın belediyede durduğu yok. Şimdi de Van'dan çıkıyor. İstanbul'u sel alıyor, o kayakta, kızakta, Bodrum'da. Sen belediye başkanı mısın, turist misin?

Bu kardeşinizi İstanbul'a belediye başkanı seçtiğinizde susuzluğu giderdik, çöp dağlarını kaldırdık. Çamurdan İstanbul'u temizledik. 50 bin hanede doğalgaz vardı bunu 1 milyon 250 bine çıkardık. Rahmetli Kadir Topbaş kardeşimiz de bu süreci devam ettirdi. Haliç kokudan geçilmiyordu.

Ömerli'den karşı yakaya suyu biz geçirdik. Haliç'in temizliğinde Boğaz'ın suyunu biz tünellerle Haliç'e akıttık. Bizden önce tek parti faşizminden İstanbul, Türkiye çok çekmişti.

Milletimiz eser istiyor. Ayasofya'yı inşa ve ihya ettik. Meral Hanım 'Yapamazsın' diyordu. Yaptık mı? Bütün Batı çıldırdı ama biz görevimizi yaptık. Milletimiz hizmet istiyordu; ona vesayetle, darbeyle cevap veriyorlardı. Milletimiz yatırım istiyordu; ona elindekini alarak cevap veriyorlardı. AK Parti'nin en büyük başarısı bu zihniyetin iktidarını yıkmasıdır.

Ülkemize eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, sanayiden tarıma her alanda çağ atlattık.