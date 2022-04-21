Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Konukevi'nden Mavi Vatan Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla görev başında olan kahraman askerlerimizin varlığı, bugünkü huzurumuzun ve geleceğimizin teminatıdır.
Sınırlarımızda ve ötesinde pek çok önemli görevi ifa ederken, diğer tarafta tatbikatlarını sürdürüyor.
Mavi Vatan 2022 tatbikatı da hem eğitimlerini tamamlamak hem de silah sistemlerimizin etkinliğini test etmek amacıyla 11 Nisan'dan beri devam etmektedir.
Karadeniz, Ege ve doğu Akdeniz'deki unsurların koordinasyon halindeki tatbikatımız başarıyla neticelenmiştir.
Türkiye'nin güçlü bir deniz kuvvetine sahip olması zorunluluktur. Deniz Kuvvetimizi araç gereç ve personel bakımından geliştirmeye ve vatan savunmasına en üst düzey katkıyı vermeye özel önem veriyoruz.
İnşa ettiğimiz gemilerimizle, denizaltıları ile silah sistemleriyle bölgesinin en güçlü ordusu oluncaya kadar sürdüreceğiz.
Kendilerini modern ülke diye addeden ülkeler, sığınmacıları denizlerde öldürürken biz Sahil Güvenliğimiz ve Deniz Kuvvetlerimizle yüzbinlerce canı kurtardık.
Kahraman askerlerimiz Irak'ın kuzeyinde halen kapsamlı bir harekat yürütüyor. Pençe-Kilit Harekatında şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vazife başındaki tüm kahramanlarımızı Rabbim korusun.
Mavi Vatan 2022 Tatbikatını başarıyla icra eden komutanlıklarımız ile kurumlarımızın mensuplarını tebrik ediyorum. "
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