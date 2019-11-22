22 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Üniversitesi'nde Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışına katıldı. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
"Açılışını yaptığımız Bilal Saygılı Cami ve Külliyesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Caminin inşasına özellikle katkısı olan Saygılı ailesini kutluyorum. Mimarından işçisine, hattatına emeği geçenleri tebrik ederim. Bilal Saygılı kardeşime, tüm Saygılı ailesine böyle bir ibadet haneyi şehrimize kazandırdığı için şükranlarımı sunuyorum.
Geleneksel Osmanlı mimarisiyle inşa edilen bu eser güzel İzmir'in sembollerinden birisi olmuştur. Toplam 8 bin kişinin aynı anda namaz kılabilecek. Konferans salonu burada önemli iş görecek. İki şerefeli iki minareye sahiptir. Çok amaçlı kültür merkezi, aşevi, çayocağı, çocuk bakım odası, kongre salonu da bu proje içinde yer alıyor. Her bakımdan adına, şehrimize yaraşır bir eser olduğunu görüyoruz.
Cami gelinen, kullanılan ve terk edilen bir mekan olmamıştır. Muhabbettin, tanışmanın, kaynaşmanın yeridir. Öğrenmenin ve öğretmenin, istişarenin mekanıdır. Ümmet dediğimiz sınıf, evrensel kardeşliğimiz camilerimizde vücut bulur. Müminler bütün farklılıklarıyla kardeş olduklarının bilincine öncelikle camilerde ulaşırlar. Cemaati olmayan her cami ne kadar görkemli olursa olsun yetim ve öksüz bir eserdir. Üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere bu bölgede yaşayan kardeşlerimizin bu camiyi öksüz ve yetim bırakmayacaklarına inanıyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!