Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere 8-9 Temmuz'da Dönem Başkanı Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gitmeden önce açıklamalarda bulundu.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ve Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüşecek olan Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul edecek.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Ziyaret öncesi konuşan Erdoğan, "Türkiye tarihi, beşeri, dini ve kültürel kökleri ile aynı zamanda bir Balkan ülkesidir. Balkanların barış istikrar huzur ve refahı bizim için önemlidir. Ülkemizin bu coğrafyada yaşanan gelişmeler uzaktan seyretme lüksü yoktur. Biz bu anlayışla bölgenin iç barışının muhafazası için gayret ediyoruz. Çeşitli iş birliği platformları ile bölgesel istikrarın devamına katkı sunuyoruz. Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci balkan ülkelerin tamamını kapsayan tek bölgesel işbirliği platformudur. Türkiye bu platforma ciddi destek vermiştir. İnşallah Saraybosna Zirvesi kapsamında Balkanlarda ekonomi, ticaret, ulaştırma, altyapı, yatırım alanları başta olmak üzere işbirliği faaliyetlerini ele alçağız. Bölgenin Avrupa Atlantik mekanizmaları ile entegrasyonu da zirvede görüşülecek. Bu mekanizmaya verdiğimizi önemin göstergesi olarak sürecin 2020-2021 dönem başkanlığına adaylığımızı koyduk" dedi.

Ziyarete ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ziyaretimiz sırasında bazı ülke liderleri ile de ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz. Ayrıca askerlerimizle bir araya geleceğiz. 9 Temmuz günü Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenecek resmi geçişe iştirak ederek, Bosnalı kardeşlerimizin acısını paylaşacağız. Soykırımın 24. Yıl dönümünde aziz şehitlerinin hatırlarını İnşallah bir kez daha hürmetle yad edeceğiz. Bu ziyaret ve temasların Balkanlardaki komşularımızla ilişkilerimizin güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum" diye konuştu.

Doğu Akdeniz'de şu anda sondaj gemilerimiz arama, tarama çalışmaları ile koordineli olarak kendi yol haritası içinde bu süreci devam ettiriyor. Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiç birisinin bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum. Gerek Türkiye gerek Güney Kıbrıs'taki soydaşlarımız olarak süreci aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. En son G20 Zirvesi'nde görüştüğümüz bazı liderlere de aynı hassasiyetimizi aktardık.

Yunanistan'da dün sonuçlanan seçimi hatırlatan Erdoğan, "Sayın Miçotakis yüzde 40'a yakın oy oranı ile seçimi kazanmış durumda. 160’a yakın milletvekili çıkarmış durumda. Dün akşam kendisini aradım tebrike ettim. İnşallah Yunanistan'da yeni bir süreci, dayanışma içinde devam ettiririz. Şu anda seçimin ardından tabii ki görüşmelerimizi ilgili arkadaşlarımız vasıtasıyla sürdüreceğiz. Arzumuz Ege'de, Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte yaşamayalım" ifadelerini kullandı.

S-400'ün yolculuk hazırlığı devam ediyor, tarih için ısrar etmeyin. Bizim kendileriyle mutabık kaldığımız tarihler var. Burada da yerleşim planlarının nereye konuşlanacağının planlamasını Genelkurmay Başkanlarımız yapacak. S-400'ler uçakla getirilecek. Gelen tüm S-400'ler burada konuşlanacak. Ülkemiz, bölgemiz ve özellikle dünyamız için hayırlı olsun ülkemiz ve tüm dünya için hayırlı olsun.

Erdoğan Milletvekilleri ile yaptığı kahvaltılı toplantıların içeriği ile ilgili bir soru üzerine şunları söyledi.

"İki toplantı yaptık. Bunlar 50'li gruplar halinde idi. İki toplantı daha yapıp grubumuzun tamamıyla bu kahvaltılı istişare toplantılarını bitirmiş olacağız. Böylece meclis kapanmadan biz bu turları tamamlamış olacağız. Burada tabii bütün düşüncemiz öncelikle meclis kapandıktan sonra illerine gidecek olan milletvekillerimizin ne gibi bir süreç işletecekleridir. Benim de hemen bu işin ardından Ağustos ile birlikte bir teşekkür ziyaretleri ağırlık büyükşehirlerde olmak üzere başlayacak. İllerimizi dolaşarak hem bazı açılış törenleri, hem teşkilatımızla bir araya gelmek suretiyle yapacağımız toplantılar var. Bu toplantılarla birlikte 2019’u siyasi faaliyetler açısından tamamlamış olalım istiyoruz"