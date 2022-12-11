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Çok kuvvetli esecek! Rüzgara dikkat

Meteoroloji'den yurdun batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. Buna göre çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi

Giriş: 11.12.2022 - 09:21 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Çok kuvvetli esecek! Rüzgara dikkat
Çok kuvvetli esecek! Rüzgara dikkat
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HABERTURK.COM

Meteoroloji'den yapılan en son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç) ile Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Manisa ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKINI İKAZI

Yağışların; Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Manisa ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa), Ege’de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Fotoğraf: İHA

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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