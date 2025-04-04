Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.392,60 %-0,97
        DOLAR 38,0118 %0,15
        EURO 42,1844 %0,45
        GRAM ALTIN 3.782,94 %-0,36
        FAİZ 45,71 %1,13
        GÜMÜŞ GRAM 37,82 %-2,66
        BITCOIN 82.495,00 %0,22
        GBP/TRY 49,5996 %-0,25
        EUR/USD 1,1087 %0,32
        BRENT 65,62 %-6,44
        ÇEYREK ALTIN 6.185,10 %-0,36
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Çin'den ABD'ye misilleme - İş-Yaşam Haberleri

        Çin'den ABD'ye misilleme

        Çin, ABD'nin 'karşılıklı tarifler' kapsamında Çin'den ithal ürünlere getirdiği yüzde 34'lük gümrük tarife artışına karşı ABD'ye aynı oranda ek tarife uygulayacağını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 13:26 Güncelleme: 04.04.2025 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin'den ABD'ye misilleme
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin yarından itibaren diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını, temel tarife oranı yüzde 10'un üzerine, gümrük tarifeleri ve "ticaret önündeki parasal olmayan diğer engelleri ve sahtekarlık biçimlerini" de hesaba katarak ülkeye göre değişen oranda gümrük tarifleri açıklamıştı.

        Bu kapsamda Çin'e yüzde 10 baz tarifeye ilave olarak yüzde 24 "karşılıklı tarife" olmak üzere toplam yüzde 34 ek gümrük tarifesi getirileceği bildirilmişti.

        Bu karar sonrası Çin'den jet yanıt geldi. Çin, ABD'nin 'karşılıklı tarifler' kapsamında Çin'den ithal ürünlere getirdiği yüzde 34'lük gümrük tarife artışına karşı ABD'ye aynı oranda ek tarife uygulayacağını bildirdi.

        Ülke, ABD mallarına 10 Nisan tarihinden itibaren yüzde 34 tarife uygulayacak. İlgili açıklama resmi Xinhua haber ajansı tarafından duyuruldu.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        Zorunlu askerlik Avrupa'ya geri mi dönüyor?
        Zorunlu askerlik Avrupa'ya geri mi dönüyor?
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Trump'tan Le Pen'e destek
        Trump'tan Le Pen'e destek
        Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor!
        Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor!
        Kayıp olarak aranan gençten korkutan haber!
        Kayıp olarak aranan gençten korkutan haber!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Trump "altın kartı" gösterdi
        Trump "altın kartı" gösterdi
        "Yeni sezonda yok olsun"
        "Yeni sezonda yok olsun"
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Sabah kahvesi şart değil!
        Sabah kahvesi şart değil!
        "Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak"
        "Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak"
        İsrail Gazze'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor
        İsrail Gazze'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor
        Habertürk Anasayfa