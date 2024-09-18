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        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 18 Eylül 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 18 Eylül Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Sayısal Loto çekilişi; pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto'da şansını deneyenler sonuçların açıklanmasının ardından biletlerini sorgulamaya başladı. İşte, 18 Eylül 2024 Çarşamba Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 21:38 Güncelleme: 18.09.2024 - 21:38
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        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
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        Çılgın Sayısal Loto'da geri sayım sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen çekiliş sonuçları saat 21:30'da açıklandı. Binlerce kişinin şansını denediği Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda gerçekleştiriliyor. İşte 18 Eylül 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları hakkında tüm merak edilenler...

        18 EYLÜL 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI:

        17 - 27 - 48 - 50 - 71 - 88

        JOKER 58 + SÜPERSTAR 51

        SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

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        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var!

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        Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir.

        Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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