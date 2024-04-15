Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Sayısal Loto Son dakika: Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 15 Nisan 2024! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        15 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi 21.30'da açıklandı. Sayısal Loto çekiliş sonuçlarının açıklamasının ardından bilet sorgulama süreci başladı. İşte 15 Nisan 2024 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 21:39 Güncelleme: 15.04.2024 - 21:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi için gözler Sisal Şans'a çevrildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişi; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. İşte 15 Nisan 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

        15 NİSAN 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        4 - 7 - 32 - 42 - 58 - 64

        JOKER 65 + SÜPERSTAR 73

        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        SÜPERSTAR NEDİR?

        REKLAM

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
        • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon
        Üç gol ve kırmızı kart!
        Üç gol ve kırmızı kart!
        İsrail, İran'a ne yanıt verecek?
        İsrail, İran'a ne yanıt verecek?
        Beşiktaş'tan Santos ve Çalımbay açıklaması!
        Beşiktaş'tan Santos ve Çalımbay açıklaması!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Süt alım fiyatına zam
        Süt alım fiyatına zam
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        Ayhan Bora Kaplan davasında ilk duruşma
        Ayhan Bora Kaplan davasında ilk duruşma
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        İran-İsrail gerilimi sonrası analistlerin petrol tahminleri
        İran-İsrail gerilimi sonrası analistlerin petrol tahminleri
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Umduğunu bulamadı
        Umduğunu bulamadı
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        Habertürk Anasayfa