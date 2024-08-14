Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı 14 Ağustos 2024! Sayısal Loto sonuç sorgulama

        14 Ağustos 2024 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

        Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto'da sonuçlar 21.30'da açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından şans oyunu tutkunları için bilet sorgulama süreci başladı. İşte 14 Ağustos 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 21:38 Güncelleme: 14.08.2024 - 21:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sayısal Loto sonuçları açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. MPİ resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Çılgın Sayısal Loto çekilişi; pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştiriliyor. İşte 14 Ağustos 2024 Çılgın Sayısal Loto'da hakkında merak edilenler...

        14 AĞUSTOS 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        1 - 8 - 10 - 37 - 54 - 77

        JOKER 79 + SÜPERSTAR 87

        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        REKLAM

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
        • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan, Guterress'in Afrika paylaşımını yanıtladı
        Erdoğan, Guterress'in Afrika paylaşımını yanıtladı
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Süper Kupa'da ilk 11'ler belli oldu
        Süper Kupa'da ilk 11'ler belli oldu
        Malatya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Malatya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Flake: Gazze'de yaşananlar acı verici
        Flake: Gazze'de yaşananlar acı verici
        Kırmızı listedeki terörist etkisiz
        Kırmızı listedeki terörist etkisiz
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        14 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        14 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Külliye’de OVP toplantısı
        Külliye’de OVP toplantısı
        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
        Galatasaray Divan Kurulu karıştı!
        Galatasaray Divan Kurulu karıştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Arda'nın Süper gecesi!
        Arda'nın Süper gecesi!
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        Âşıklar Güllük'te
        Âşıklar Güllük'te
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı
        Habertürk Anasayfa