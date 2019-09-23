CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz’ın Ankara’da IMF heyeti ile görüştüğü iddia edildi. Görüşmeye ilişkin CHP ve İYİ Parti’den resmi bir açıklama yapılmazken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Her gün 'Bu hükümet eninde sonunda IMF'ye gidecek' diye eleştiride bulunuyorlar, ondan sonra da gidip saklı bir şekilde IMF yetkilileri ile görüşüyorlar” diye eleştirdi. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek de Habertürk TV'de görüşmenin, muhalefetin IMF'den bilgi almak amacıyla yapıldığını söyledi.

CHP ile İYİ Partili isimlerin IMF ile üye ülkelerle yapılan rutin görüşmeye katıldıkları iddia edildi. Görüşmeye ilişkin AK Parti’den tepki geldi. Habertürk TV’de Ebru Baki’nin sunduğu Para Gündem programında da tartışıldı.

AYDEMİR: GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ OLABİLİR

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir: IMF ile başka görüşenler de var. Daha önce görüşüldü, bir aracı şirket üzerinden IMF ile görüşüldü. IMF ile görüşmek, Stand-by programı yapmak o kadar da kötü bir şey değil. Özel bir şirkete para verileceğine, IMF'nin denetleyeceği bir program daha evladır. IMF ile görüşmek gizli saklı bir şey mi, suç mu ben böyle bir şey düşünmüyorum. Siyasi partiler görüş alışverişinde bulunabilir.

ÜNLÜ: MİLLİ MESELEDE BİR OLMAK ÖNEMLİ

Sabah yazarı Ferhat Ünlü: Değişik güç odakları başka devlet içindeki başka gruplarla bir stratejisi her zaman vardır. Ekonomik bağımsızlığımıza halel getirecek bir görüşme olup olmayacağı önemli. Burada fikir farklılığı olabilir. Milli meselelerde bir olmak çok önemli.

ZEYREK: IMF’TEN BİLGİ ALMAK İSTEDİLER

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek: Benim bildiğim bir istihbarat çalışması yapmak. Muhalefet partileri Türkiye'nin IMF'ye gidip gitmeyeceği konusunda IMF'den bilgi almaya çalışıyor. Neticede IMF uluslararası bir kuruluş. Temsilcilikleri var. Burada önemli olan Türkiye ile IMF arasında bir anlaşma olup olmayacağı. Bu ekonomide uluslararası alanda bir çıpa özelliği taşır. Çok ciddiye aldığım bir görüşme değil.

AK PARTİLİ ÇELİK: ÇİFTE STANDART VAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmesine ilişkin, "Burada enteresan olan şu; her gün 'Bu hükümet eninde sonunda IMF'ye gidecek' diye eleştiride bulunuyorlar, ondan sonra da gidip saklı bir şekilde IMF yetkilileri ile görüşüyorlar. Burada çifte standart var. Bir de kendileri açısından yine tutarsız bir durum var." dedi.

Çelik, CHP'li bazı vekillerin IMF ile görüştüğü haberlerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinden önce sık sık iktidarın IMF ile anlaşacağını ileri sürdüğünü anımsatan Çelik, "Bu iddiaları da hükümetin politikalarına karşı bir argüman olarak öne sürüyorlardı." dedi.

IMF ile görüşen kişilerin halihazırda ekonomiyle ilgilenen kişiler olduğuna dikkati çeken Çelik, "Burada enteresan olan şu; her gün 'Bu hükümet eninde sonunda IMF'ye gidecek' diye eleştiride bulunuyorlar, ondan sonra da gidip gizli saklı bir şekilde IMF yetkilileri ile görüşüyorlar. Burada çifte standart var. Bir de kendileri açısından yine tutarsız bir durum var. " değerlendirmesinde bulundu.

"CHP Mİ IMF'YE DANIŞMANLIK YAPIYOR, IMF Mİ CHP'YE"

Çelik, 31 Mart seçimlerinden önce CHP'nin hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren bir tutum içerisine girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ama şimdi görüyoruz ki bu tip gizli saklı görüşmeleri kendileri yapıyorlar. Tabii anormal olan şey şu; iktidar partisi değiller, herhangi bir şekilde Türkiye'yi yönetme sorumlulukları yok. Dolayısıyla ne görüştüklerini açıklamaları kendilerinin bileceği bir iş. Garip olan da CHP'nin ekonomi ile ilgili eleştirilerine IMF yetkilileri mi danışmanlık yapıyor, CHP'liler mi IMF'ye danışmanlık yapıyor, hatlar karışmış durumda."

Çelik, CHP'nin tavrının baştan beri "tutarsız" olduğunu vurgulayarak, "Görüşeceklerse de açık bir şekilde görüşürler, görüşmeyi yaparken de 'Hükümet seçimden sonra IMF ile anlaşacak' diye bir propaganda yapmazlar en azından. Hükümeti IMF ile anlaşacak diye negatif bir propaganda yapmak için böyle bir eleştiriye tabi tutuyorlar, ondan sonra da görüyoruz ki meğer kendileri bunu görüşüyorlarmış." ifadelerini kullandı.

IMF DİREKTÖRÜ RACİ KAYA: MEŞRUİYET DIŞI

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Raci Kaya, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin, "Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir." ifadesini kullandı.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle görüşmesini değerlendirdi.

Madde 4 görüşmeleri sürecinde IMF ekibine her türlü desteğin verildiğine işaret eden Kaya, karşılıklı mutabık kalınan program süresince tüm taleplerin karşılanmasında kolaylaştırıcı olunduğunu aktardı.

Kaya, bizzat iki gününde yer aldığı toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmediğine dikkati çekerek, "Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.