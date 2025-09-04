CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin'in İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilmesine ilişkin, "Kabul ettiğini duyduğumda, 'Partiyle ilişkisini kesmemiz lazım' dedim. Biz tedbirli olarak disipline verdik. Yüksek Disiplin Kurulu ifadesini alacak. Tedbir kararına itiraz edebilir ancak şu anda partimizin üyesi değil." dedi.

Özel, Now TV canlı yayınında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

REKLAM advertisement1

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına yönelik kararı sorulan Özel, dava ile maksadın CHP'yi karıştırmak olduğunu ileri sürdü.

Özel, davanın İstanbul yerine Ankara'da bir mahkemede görülmesi gerektiğini belirterek, "Bir mahkeme buldular, o mahkemeye dosyayı verdiler ve 15 gün içinde tedbir kararı alıp yönetimi uzaklaştırdılar. Amaç ne? Yürüyen kongre sürecini bozmak." görüşünü savundu.

REKLAM

Katıldığı bir canlı yayındaki "Maalesef yere düşene tekme atanlarla, arkadan vuranlarla muhatabız" ifadesini kimin için kullandığı sorulan Özel, "MHP ile AKP'ye söyledim. Biri, arkadan vurma kültüründen geliyor birisi yere düşene tekme atma kültüründen geliyor. Mertçe karşımıza çıkıp da siyasi rekabet yapmak yerine binbir tane yola sapıyorlar, gelip de bizimle gerçek anlamda mücadele edemiyorlar." diye konuştu.

Özel, kullandığı "Al 2 Kasım'a seçim kararını, partinin genel başkanlığını bırakayım diyorum" cümlesinin sorulması üzerine ise şunları ifade etti: "Diyorlar ki, 'Bir senaryo var, Ankara'da çok konuşuluyor. Sizi, mahkeme kararıyla partinin başından uzaklaştıracaklar, Ekrem İmamoğlu'nu hapiste tutacaklar. O sırada baskın seçim yapacaklar.' Partinin başından inerim ama otobüsün üzerinden inmem. Ben bırakır mıyım? 47 yıl sonra birinci parti yapmışız, Atatürk'ün partisi 100 yıl sonra bir daha iktidar olacak. 'Sen 2 Kasım'da seçimi getir, benden mi korkuyorsun? Ben genel başkanlığı bırakacağım, Ekrem Başkan'ı da aday yapmayacağız. Bambaşka bir aday bulacağız, seni yeneceğiz. Böyle kumpaslara yeltenme, mertçe karşıma çık' diyorum." "TEDBİR KARARINA İTİRAZ EDEBİLİR ANCAK ŞU ANDA PARTİMİZİN ÜYESİ DEĞİL" Gürsel Tekin'in İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilmesini değerlendiren Özgür Özel, "Yıllarca aidat ödememiş, istifa ettiğini kamuoyuna açıklamış, bu karardan bir gün önce aidat ödemiş. Bu görevin kendisine teklif edildiği süreçte zaten kendisiyle bu işler konuşulmuştur. Kimse kimseyi haberi olmadan bir yere kayyum atamaz." ifadelerini kullandı.

REKLAM Özel, Tekin'le geçmişte görev yaptığını ve kamuoyunda kendisiyle çatışmak istemeyeceğini belirterek şöyle devam etti: "Yerel seçimlerde Kadıköy'de aday olmak istediğini söyledi. Biz de enerjisine, projesine inandığımız için başka bir arkadaşı görevlendirdik. O sırada Gürsel Bey sinirlendi ve istifa edeceğini söyledi. 'Gel sen buraya il başkanı ol' görevini kabul eden kişiyi, geçmişte hürmet ettiğimiz, saygı gösterdiğimiz, siyaset yaptığımız kişiden ayırırım. Kabul ettiğini duyduğumda, 'Partiyle ilişkisini kesmemiz lazım' dedim. Biz tedbirli olarak disipline verdik. Yüksek Disiplin Kurulu ifadesini alacak. Tedbir kararına itiraz edebilir ancak şu anda partimizin üyesi değil." Tekin'in kendisinden bir randevu talebi olup olmadığı sorulan Özel, şu yanıtı verdi: "Ben, Gürsel Tekin'e randevu veririm ama ben Asliye Hukuk Mahkemesinin, AK Parti'nin hamle mahkemesinin kayyumuna randevu veremem. Gürsel Tekin'in şöyle bir noktada olması lazım, 'İstanbul delegelerimiz zaten imzaları toplamışlar, 15 gün içinde il başkanlarını seçecekler. Bu süreçte bir partili olarak üzerime düşen ne varsa yaparım.' Ama Gürsel Tekin bir cenazeden bahsediyor, ne cenazesi? Bırakırsa kokacakmış, ne kokması? Sen bıraktın da biz ortada cenaze kokuttuk, olacak işler değil. Ortada bir cenaze varsa adalet ve demokrasi cenazesi var. Kaldıracaksan, el birliğiyle kaldıralım. Bu, onun dümen suyuna girerek olmaz."

REKLAM "BİZ GENÇLERİN TÜRKİYE'DE HAYAL KURMASINI ÖRGÜTLEMEYE ÇALIŞIYORUZ" Özel, bugün Türkiye'de iki siyaset anlayışının yarıştığını belirterek, şunları kaydetti: "Umudu örgütleyenlerle korkuyu örgütleyenler. Umudu örgütleyen tarafta biz varız, bizim ortaya koyduğumuz umut nedir? 27 Avrupa Birliği ülkesinde 13 milyon işsiz var. Türkiye'de 13,5 milyon işsiz var. Biz gençlerin Türkiye'de hayal kurmasını, Türkiye'de umut etmesini örgütlemeye çalışıyoruz. Bizim 4-9 Eylül haftasının en temel çıktılarından bir tanesi istihdam odaklı kalkınma projeleri. Tabi bugünkü enkazdan kolay değil." Er ya da geç seçim sandığının geleceğini dile getiren Özel, "Pusula geldiğinde bir tarafta asgari ücrete eşit emekli maaşı olma umudu, bir tarafta 1,5 asgari ücret olan emekli maaşını, asgari ücretin yüzde 60'ına indirmiş olan AK Parti'nin ortaya koyduğu... Emekli, bir asgari ücret üzerinde emekli maaşına oy verecek. Asgari ücretli bugün için bizim 30 bin 200 lira diye söylediğimiz asgari ücret umuduna oy verecek. Gençler, istihdam umuduna oy verecek. Yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa umuduna oy verecekler." diye konuştu.