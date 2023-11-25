Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP lideri Özel'den Gazze diplomasisi: 120 lidere mektup gönderdi

        CHP lideri Özel'den Gazze diplomasisi: 120 lidere mektup gönderdi

        CHP lideri Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal üyesi 120'yi aşkın siyasi parti liderine gönderdiği mektupta kalıcı ateşkesin sağlanması için çağrıda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 10:22 Güncelleme: 25.11.2023 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel'den 120 lidere Gazze mektubu
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal üyesi siyasi parti liderlerine gönderdiği mektupla, Gazze’de yaşanan insanlık dramına ilişkin somut adımlar atılması ve kalıcı bir ateşkesin tesisi için inisiyatif alınması çağrısında bulundu.

        Özel, Sosyalist Enternasyonal üyesi 120’yi aşkın siyasi parti liderine gönderdiği mektubunda, Gazze’de yaşananlara ilişkin somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

        Aralarında 12 hükümet başkanı ve 4 bakanın da bulunduğu Sosyalist Enternasyonal üyesi siyasi partilerin genel başkanlarına gönderilen mektupta, “7 Ekim’den bu yana yaşamını yitiren 14 bin Filistinlinin yüzde 70’inin kadın ve çocuk olduğu, sağlık görevlileri, gazeteciler ve BM görevlilerinin hayatlarını kaybettiği, su, yakıt, gıda ve elektrik gibi temel ihtiyaçlara erişimde sorunlar yaşandığı belirtildi.

        Özel, “Gazze’de yaşananların, sosyal demokrat ve sosyalist partilerin yüzyılı aşkın bir süredir savunduğu, insan haklarını, ihtiyaç sahiplerinin refahını ve masumların korunmasını amaçlayan ilke ve normlara aykırı olduğuna inanıyorum” ifadesini kullandı. Özel, “Uluslararası hukuk ihlal edilmektedir. Tüm üye partileri, İsrail’in sivillere yönelik aralıksız saldırılarını durdurmak için yerleşik ilkelere bağlı kalmaya ve somut tedbirler almaya çağırıyor, kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi için acil çağrıda bulunuyorum” dedi.

        “DÜNYADAKİ SİYASİ AKRABALARIMIZA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR”

        Özel, Sosyalist Enternasyonal üyesi siyasi parti liderlerine gönderdiği mektuba ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Gazze’de bir insanlık suçu işleniyor. Bu insanlık suçunun önüne geçmek, bu katliamları önlemek için dünyadaki siyasi akrabalarımıza büyük bir görev düşüyor. Savaşın durdurulması için sosyal demokratlar ve sosyalistler daha etkin inisiyatif almalılar. Avrupa’dan, Latin Amerika’dan, Orta Doğu’dan siyasi partilere gönderdiğim mektupla, Sosyalist Enternasyonal üyesi parti liderlerine, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin Devleti’nin tanınması da dahil harekete geçme çağrısında bulundum. Sivil ölümlerin, çocuk ölümlerinin durdurulması, hastanelerin, mülteci kamplarının bombalanmasına son verilmesi gerekiyor. Bu konuda üzerimize düşeni yapacağız” ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Özgür Özel
        #son dakika haberi
        #Filistin
        #Gazze mektubu
        #sosyalist enternasyonal
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Otomobille bahçeye uçtu! "Yine ölmedik çok şükür!"
        Otomobille bahçeye uçtu! "Yine ölmedik çok şükür!"
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        Formadan dev gelir!
        Formadan dev gelir!
        Kritik uyarı geldi! 64 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kritik uyarı geldi! 64 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        "Meraktan" cinayet işleyen kişiye ömür boyu hapis
        "Meraktan" cinayet işleyen kişiye ömür boyu hapis
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        16 yaşındaki çocuk annesini bıçakladı
        16 yaşındaki çocuk annesini bıçakladı
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Habertürk Anasayfa