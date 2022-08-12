Kılıçdaroğlu: İktidara hazırız, adaylık konusu da masada

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, bugüne kadarki belki de en net açıklamasını Habertürk’e yaptı. Kılıçdaroğlu’na, “Son dönemde söyleminiz, iktidarı hedefleyen, artık kafasında Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili şüphe, tereddüt kalmamış bir siyasi parti genel başkanını çağrıştırıyor. Adaylığınız hayırlı olsun diyelim mi?” sorusunu yönelttim. Kılıçdaroğlu, “Yok, hayır. 6 lider bir araya gelip ona karar vereceğiz” yanıtı verdi. Biraz üsteleyip, “Siz hazır mısınız?” diye sorduğumda ise “İktidara hazırız; adaylık konusu da masada” dedi.

İMAMOĞLU İLE MESELE BİTMİŞ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile sohbetimizde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sürekli aday olarak ortaya atılması konusunu sormasam olmazdı. "İmamoğlu ile buzlar eridi. Parti politikalarına rağmen bağımsız adaylığı konusu gündemden kalktı değerlendirmeleri yapılıyor. Bu konu kapandı mı?” deyince şu yanıtı aldım: “Sayın İmamoğlu ile aramız hiç bozulmadı ki... Hiçbir tartışma geçmedi ki… Ekrem Bey, başarılı bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını yapıyor ama en büyük saldırı Ekrem Bey üzerine geliyor. Çünkü İstanbul’un rantı çok büyük. Kaçırılan rantın telaşı içindeler. Acaba Ekrem Bey’in ayağını nasıl kaydırırız, tekrar oraya biz geliriz; tekrar İstanbul’un rantını nasıl yeriz diye… İstanbul buna izin vermeyecek.”

“6’LI MASA DAĞILMAZ” Kılıçdaroğlu, “6’lı masa, dağıldı dağılacak deniliyor. Dağılır mı, devam eder mi?” sorum üzerine, “6’lı masa devam eder. 6 lider demokrasiyi istiyor, düşünce özgürlüğü, adalet, hak istiyor. 6 lider devlette liyakat, yargıda bağımsız olmasını istiyor. 6 lider Türkiye’nin demokratikleşmesini istiyor. Etnik kimlik, yaşam tarzı, inanç üzerinden siyaset yapılmasın istiyor. Daha ne olsun! 6 lider, yolsuzluklara, şiddetle karşı, kul hakkı yenilmesine şiddetle karşı. Niye dağılalım? Dağılmamız için bir gerekçe yok yani…” değerlendirmesini yaptı. 6’lı masanın ortak bir eylem planı veya ekonomik plan açıklayıp açıklamayacağı sorusuna, “Çoğunu açıkladı ama ekonomi konusunda da önümüzdeki süreç içinde açıklayacaktır” diyen Kılıçdaroğlu, “Sizin yeni vaatleriniz olacak mı?” diye sorduğumda ise, “Olacak, belli bir zaman dilimi içinde yeni vaatlerimiz olacak” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu sözlerini, “Ekonominin hızla toparlanması ve Türkiye’nin, özellikle Anadolu’nun ekonomik olarak güçlenmesi yönünde bir çalışmamız var” diye sürdürdü.

YETKİ KULLANIMI Kılıçdaroğlu’na seçmenin aklındaki belki de en kritik şu soruyu yönelttim: "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi savunuyorsunuz. Sizin için, ‘iktidara geldiğinde veya cumhurbaşkanı seçildiğinde, bu geniş yetkileri kullanmayacak tek isim Kılıçdaroğlu’dur’ diyorlar. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz?" Kılıçdaroğlu, buna da beni şaşırtmayan bir yanıt verdi: “Böyle düşündükleri için özellikle teşekkür ederim ama emin olsunlar; onları asla yanıltmayacağım.”

DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF Makamından ayrılırken Kılıçdaroğlu, Özel Kalemi’ne bir fotoğraf uzatıp, “Bunu müzeye koysunlar” dedi. Benim ilk kez gördüğüm fotoğrafta; “Mustafa Kemal Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak, Prof. Afet İnan, İsmet İnönü, Celal Bayar” tren vagonunda görüntülenmiş. Günlerden Salı, 6 Ekim 1924 tarihli fotoğraf, Ankara Garı’nda Latife Hanım’ı beklerken çekilmiş. Fotoğraf, Atatürk ve arkadaşlarını, Ankara’dan Kars’a götürecek trende resmedilmiş…