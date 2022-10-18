Kılıçdaroğlu: Dezenformasyon yasasını AYM'ye götüreceğiz

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciası hakkında konuşan CHP lideri, "Keşke üzüntülü bir günde olmasaydık, bu kadar sorun yaşanmasaydı. Ama 41 kardeşimizi toprağa verdik. Babasız kalan çocuklar var. Her birimizin yüreğinde derin acılar var. Grup toplantılarına neşeyle başlamak isterim. Bu kadar kopukluk, ayrılık doğru değil. Siyasetin bu kadar acımasız olması doğru değil. Derin bir acı var. Yazıktır günahtır bir memleket böyle yönetilemez. 20 yıldır hala önlem mi alacaksınız? Dünyada bir numarayız maden kazalarında. Dünyada herkes maden çıkarıyor, niçin en çok ölüm bizim ülkemizde oluyor? 152 bin 698 kaza oldu, 921 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

"Bu ülkeye adalet ya gelecek ya gelecek" diyen Kılıçdaroğlu, "Her ülkede maden ocağı var. Devletsen önce maden ocağına bakarsın, aydınlatmaya, aydınlatmaya, sensörlere bakarsın ondan sonra işçiye maden çıkar dersin. Devlet böyle çalışmıyor. Müfettiş, Sayıştay raporu var görmüyorsun. Soma'dan sonra komisyon kuruldu, 111 önerisi var. 1'ini dahi yapmadılar. Şimdi TBMM Başkanı'na sesleniyorum; o araştırma raporları göstermelik mi? Göstermelik değilse niye biri dahi yapılmadı? TBMM görevini yapamıyor. TBMM, Saray'ın ipoteği altındadır, bu ipoteği kaldıracağız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Bunların karneleri kırık" derken, "Soma'da 301 kişi hayatını kaybetti. Yargılandılar, Yargıtay ağır cezalar verdi. Sonra birileri devreye girdi, hakimleri değiştirdiler. 12'nci Daire'ye 3 bürokrat atadılar. Cezaları indirdiler. Bizim iktidarımızda, 301 kişinin de 41 kişinin de hesabını sormazsam namerdim" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün arkadaşlarımız bölgedeydi, aileleri ziyaret ettiler. Ailelerin büyük dertleri var. Bunun bir cinayet olduğunu biliyorlar. Elimizden geleni yapmaya kararlıyız. Sizin hakkınızı aramak boynumun borcudur."

BASIN KANUNU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Gazete'de yayınlanan basın kanunu hakkında, "Türkiye bir taraftan bu tür acıları yaşarken bir de sansür yasası geçirdiler. Gazeteci özgürce eleştirecektir. Hatamızı, eksiğimizi görelim. Araştırarak, soruşturarak yazması lazım. Sansür yasası AK Parti ve MHP'li vekillerin oylarıyla kabul edildi. 29'uncu madde için yürütmeyi durdurma talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne, sonra da tümünün iptal için Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"AYM Başkanı doğrudan Saray'daki zata bakarak güçler ayrılığını anlatıyor. AYM'nin süreci dinlemesi için davet ettiği Alican Uludağ, pergoleci Fahrettin telefon ediyor 'içeri almayın' diye. Şu düzene bakar mısınız?

ABD ZİYARETİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "ABD'ye gittim, her kafadan bir ses. Önce 'Niye, hangi gerekçeyle gideceksin' diye bir sor. Siz ülkeyi yönetmeye talipseniz sizin bir vizyonunuz, hedefiniz ve hayalinizin olması lazım. Bunların vizyonu cebim nasıl dolar vizyonu. 21'inci yüzyıl bilim ve teknoloji çağıdır. Bunu inkar eden hiçbir devlet büyüyemez ve gelişemez. Bilim devrimi yaşıyoruz. Ne Erdoğan ne Bahçeli, ilk kez bilim ekonomisini benden duyuyorlardır. Sosyal bilgi ekonomisi kavramını hayat geçirmeliyiz. MIT'ye gittim, laboratuvarlarını gezdim, hocalarıyla görüştüm. Dünyanın bir numaralı üniversitesine gidip teknoloji ve bilimdeki devrimsel gelişmeleri görmek neredeyse suç oldu. Bilimle iş dünyası arasındaki ilişkiyi gördüm. Bizim bilim insanlarımız da orada çalışıyor.

Eğer Türkiye dünyada ve bölgesinde saygın ülke olacaksa teknoloji devrimini kaçırmaması lazım. Osmanlı sanayi devrimini kaçırdığı için battı. Müthiş buluşlara imza atıyorlar. Yeni bir dünya medeniyeti inşa ediliyor. Vallahi bunların haberi yok.

Sen niye ABD'ye gittin diyorlar. Seni aklın da vizyonun da yetmez. Sen bilmezsin. ABD, 40 milyar dolarlık çip yatırımı yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Buzdolabı yapmakla övünüyorlar. Dünyayı bilmiyorlar. Devlet böyle yönetilmez.

Sevgili Bahçeli, ben seni ABD'ye davet ediyorum. Uçak biletini ben alacağım. Boston'a gideceğiz. Orada bütün masraf bana ait. Ertesi sabah ben New York'a hangi saatte gittiysem aynı araçla gideceğim. Beraber binelim Boston'dan New York'a gidelim. Manhattan adasına gidelim. Orada giden para fakir fukaranın parasıdır.

Benim oraya gidiş nedenim, o ve ailesi milyon dolarla oynuyor. Önce onu konuşalım. Tekrar oradan Washington'a gideriz. Yanına da hani senin 17/25'i gösteren saat var ya onu al."