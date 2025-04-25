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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: CHP kurultayı davaları birleştirildi | Son dakika haberleri

        CHP kurultayı davaları birleştirildi

        CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açılan dava, 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için açılan dava ile birleştirildi. Her iki davanın birlikte görüleceği tarih 26 Mayıs Pazartesi olarak belirlendi.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 25.04.2025 - 17:03 Güncelleme: 25.04.2025 - 18:37
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        CHP kurultayı davaları birleştirildi
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        CHP'nin Olağan Kurultayı'na ilişkin geçtiğimiz günlerde ilk duruşma gerçekleştirilmişti. Ardından da 6 Nisan'daki Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle 2 delege Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan tarafından bir dava açılmıştı. Bu davaların 42. Asliye Mahkemesi davasıyla birleştirilme kararı çıktı. İptal davalarının her ikisi de aynı anda görülecek. 26 Mayıs tarihi itibarıyla 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan'daki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle ilgili açılan davalar birlikte görülecek.

        Ayrıntılar gelecek...

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        #CHP Kurultayı
        #haberler
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