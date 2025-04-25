CHP'nin Olağan Kurultayı'na ilişkin geçtiğimiz günlerde ilk duruşma gerçekleştirilmişti. Ardından da 6 Nisan'daki Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle 2 delege Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan tarafından bir dava açılmıştı. Bu davaların 42. Asliye Mahkemesi davasıyla birleştirilme kararı çıktı. İptal davalarının her ikisi de aynı anda görülecek. 26 Mayıs tarihi itibarıyla 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan'daki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle ilgili açılan davalar birlikte görülecek.

Ayrıntılar gelecek...

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