CHP'den 6'lı masaya miting daveti

İlki 4 Aralık 2021'de Mersin'de gerçekleştirilen "Milletin Sesi" mitingi için Bursa adres olarak seçildi. Mitinge kısa bir süre kala, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında çıkan hapis cezası sonrası Kılıçdaroğlu tüm vekilleri il başkanlığı önünde topladı. 21 Mayıs'ta Bursa'da yapılacak mitingi İstanbul'da yapma kararı aldıklarını söyledi. Gözler Maltepe Meydanı'nda yapılacak mitinge çevrildi.

İL BAŞKAN YARDIMCILARI 5 PARTİYE GİDECEK

O mitingin afişleri hazırlandı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan aralarında il başkan yardımcılarının da bulunduğu heyet 6'lı masadaki diğer partileri bugün ziyaret edip, Maltepe Mitingine davet edecek.

Habertürk'e konuşan 6'lı masadaki bazı partilerin il başkanları, "Mitinge katılacak mısınız?" sorusuna önce daveti ve mitingin içeriğini konseptini görmek istedikleri yanıtını verdi.