Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Gericino Hapishanesi'nde, akılalmaz bir firar girişiminde bulunuldu. Hapishane görevlilerinin yaptıkları açıklamaya göre, çete elebaşı Clauvino da Silva, 19 yaşındaki kızının kendisini ziyaret ederken yanında getirdiği kadın kıyafetlerini giydi. Silikon kadın maskesi ve uzun siyah saçlı peruk da takan Silva, cezaevinden kaçmaya çalıştığı sırada polislerce yakalandı.

FOTOĞRAFLARI BASINLA PAYLAŞILDI

AA'daki habere göre yetkililer, çete elebaşının arkada bırakmayı planladığı kızının başarısız firar denemesindeki rolünün araştırılmaya devam edildiğini belirtti. Rio Eyalet Hapishanesi İdaresi Sekreterliği'nce yayımlanan fotoğraflarda Silva, kadın kıyafetlerinin yanı sıra silikon kadın maskesi ve uzun siyah saçlı peruklu haliyle görülüyor.

BAŞKA HAPİSHANEYE GÖNDERİLDİ

Silva'nın yakalandıktan sonra kıyafetlerini çıkardığı ve ismini söylediği başka bir videosu da yayımlandı. Rio de Janeiro eyaletindeki uyuşturucu trafiğini yöneten en güçlü suç örgütlerinden "Kırmızı Komut"un elebaşı kadrosundaki isimlerden birisi olan Silva'nın, firar girişiminin başarısızlıkla neticelenmesinin ardından yüksek güvenlikli eyalet hapishanesine sevk edildiği belirtildi.