07 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Amasya Taşova nüfusuna kayıtlı Ceren’in katili 1984 doğumlu Özgür Arduç (35),14 yıl önce 8 Ağustos 2005 tarihinde ilk bıçaklı saldırısını gerçekleştirdi. Bal denilen uçucu maddeyi çektikten sonra o tarihte 15 yaşında olan Dinçer A.’yı öldürmek istedi.
5 YERİNDEN BIÇAKLADI
Dinçer A.’yı cep telefonu vereceği saikiyle kandıran Arduç, onu metruk bir binaya götürdü. Burada da Arduç, yanında bulunan bıçakla ile Dinçer A.’ya saldırdı. 5 yerinden yaralanan Dinçer A.’nın tepkisiz kalmasının ardından üzerine bulunan 50 TL parasını alarak olay yerinden kaçtı. Bu eyleminden tam 9 gün sonra yakalanarak, cezaevine konuldu. Saldırıdan ağır yara alan Arduç ise uzun bir tedavi sürecinin ardından hayata tutundu.
O ZAMAN DA SUÇUNU İKRAR ETTİ
Cani Arduç “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan Ordu Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Yine suçunu ikrar etti, “Amacım öldürmek değildi, pişmanım” dedi. Mağdur Dinçer A. ise ifadesinde, “Bana cep telefonu verebileceğini söyleyerek, boş binaya götürdüğünü, yanımda arkadaşımın gelmesini istemedi. İlk bıçak darbesinden sonra olanlarını hatırlamıyorum” dedi.
ADLİ TIP RAPORU: ANTİ SOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU VAR
Mahkeme Özgür Arduç hakkında Adli Tıp Kurumu’ndan rapor aldı. Raporda, Arduç’un herhangi bir zeka geriliğinin bulunmadığı, işlediği suçun anlama yeteneğinin var olduğu ancak anti sosyal kişilik bozukluğu olduğu vurgulandı.
20 YIL CEZA ALDI
Mahkeme anti sosyal kişilik bozukluğu teşhisinin tek başına ceza sorumluluğunu etkilemeyeceğine hükmederek, Arduç’un cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 20 yıl hapis cezası verdi.
MAHKEME İNDİRİM YAPMADI
Mahkeme Arduç hakkında herhangi bir indirime hükmetti. Buna ilişkin kararda özetle “Katılana nedensiz bir şekilde çok sayıda bıçak darbesiyle vurdu. Öldüğünü zannederek bırakarak, kaçtı. Duruşmalarda umursamaz tavır takındığı gözlendi. Bu durum anti sosyal kişilik bozukluğu destekliyor. Bu nedenle lehine indirim takdiri indirime gerek görülmemiştir” denildi.
"ASKERE ELVERİŞLİ DEĞİL RAPORU"
Özgür Arduç'un 2005 yılında, askerlik yaptığı dönemde sorunlar yaşadığı; emir ve komutaya uymadığı, firara kalkıştığı da bildirildi. Sarıkamış'ta askeri hastanede yapılan muayenesinde kendisine anti sosyal kişilik bozukluğu raporu verildiği öğrenildi. Arduç'un Ordu'daki ilk bıçaklama olayının ardından bu raporu kullanmaya kalkmasına mahkeme izin vermedi.
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