AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında, "Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için ciddi bir risk olmuştur. Gerginliğin azaltılması için diğer ülkelerle çaba sarf etmeye devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2019 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "2019'da Dışişleri Bakanlığı olarak 350 bin kilometre yol yaptık. 5 yılda da 2.5 milyon yol kat ettik" diye konuştu. Küresel açıdan kapsamlı değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bir yılın geride kaldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, 2019'un jeopolitik rekabetin en üst noktaya çıktığı ve özellikle büyük güçler arasında güç mücadelesinin had safhaya ulaştığı bir yıl olduğunu söyledi.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin bölgenin barış ve istikrarı için ciddi bir risk oluşturduğunu belirterek, "Bu sorunun çözülmesi ya da gerginliğin azaltılması için önümüzdeki günlerde yine diğer ülkelerle birlikte çaba sarf etmeye devam edeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, geçen yılın değerlendirmesini yapmadan önce, bu yılın ilk gelişmelerine ilişkin de "Kasım Süleymani'nin Irak'ta öldürülmesi bölgemizin barış ve istikrarına ciddi bir risk oluşturdu, tehdit oluşturdu. ABD-İran gerginliğinin diplomasi yoluyla azaltılması için yoğun çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

İlgili tüm taraflarla yakın temas içinde olduklarını belirten Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştüğünü, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi diğer liderlerle de gelecek günlerde görüşeceğini bildirdi.

Çavuşoğlu, kendisinin de İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmeleri yaptığını aktardı.

Türkiye'nin barış için atılacak tüm adımlarda her zaman liderlik rolü üstlendiğinin altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sorunun çözülmesi ya da gerginliğin azaltılması için önümüzdeki günlerde yine diğer ülkelerle birlikte çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi çarşamba günü de (Rusya Devlet Başkanı) Putin İstanbul'a geliyor. Putin ile bu konuları Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat ele alacak. Özellikle burada hepimizin ortak endişesi Irak'ın diğer ülkeler için, üçüncü ülkeler için bir çatışma alanına dönüşmemesi. Bu Irak için ve bölgemiz için çok ciddi bir risktir. Irak'la da temaslarımız devam ediyor. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in de aynı endişeler içinde telefon görüşmesinde gördük. Dolayısıyla bu şiddet sarmalının azaltılması için biraz önce de söylediğim gibi biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."

LİBYA: DURDURMAZSAK SAVAŞ DEVAM EDER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da iç savaşın kazananı olmayacağını belirterek, "Eğer durdurmazsak bu savaş uzun süre devam eder." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, 2019 yılı değerlendirmesi için AB Başkanlığında bir araya geldiği gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Libya'da sahada durumun askeri bakımdan nasıl göründüğüne yönelik bir soru üzerine, hava gücü açısından darbeci general Halife Hafter kuvvetlerinin lehine bir durum olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Dün akşamki görüşmemizde BM Genel Sekreteri ile de mutabık kaldık. Herkes şunu anlamalı. Bu savaşın kazananı olmaz. Eğer durdurmazsak uzun süre devam eder. Hele Trablus içine girerse uzun süre devam eder, çok insan ölür." ifadesini kullandı.

Başkent Trablus'ta önceki gün askeri okula düzenlenen ve 30 öğrencinin hayatını kaybettiği hava saldırısını hatırlatan Çavuşoğlu, bu gibi olayların Libya'nın bölünmesine bile yol açabilecek gelişmelere neden olabileceği uyarısında bulundu.

DİĞER BAŞLIKLAR

Avrupa Birliği ile ilişkileri değerlendiren Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte AB ile vize serbestisi ve gümrük birliğinin gerçekleşmesi konusu tatbikî önemli, AB'nin kendi içindeki tartışmalarını izliyoruz" dedi.

Türkiye'nin yaptığı insani yardımlara dikkat çeken Çavuşoğlu, "Biz dünyanın en zengin değil ama en cömert ülkesiyiz. 8.6 milyar dolar insani yardım yaptık" ifadelerini kullandı.