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Canlı yayında cinayet itirafı! Kayıp Mine'yi kocası öldürmüş

Denizli'de 6 aydan bu yana aranan Mine Kocadağ'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Aylardır suskunluğunu koruyan koca Mithat Kocadağ, SHOW TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında cinayeti itiraf etti

Giriş: 30.01.2023 - 17:51 | Güncelleme: ABONE OL
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme'de cinayet itirafı! Kayıp Mine'yi kocası öldürmüş - Haberler
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Denizli'de aylardır haber alınamayan 1 çocuk annesi Mine Kocadağ'ın, kocası Mithat Kocadağ tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına çıkan Mithat Kocadağ, cinayeti itiraf etti. Programda Didem Arslan Yılmaz'ın "neden öldürdün" sorusuna yanıt veren katil zanlısı Kocadağ, "Kavga ettiğimiz sırada bana çok fazla hakaret etti. Bu sırada yanlışlıkla öldürdüm" şeklinde tüyler ürperten bir yanıt verdi.

Öte yandan Kocadağ'ın cesedi çuvala koyup gömdüğünü söylediği noktada arama çalışması başlatıldı. Ekipler cesedin olduğu çuvala ulaşırken, savcının olay yerine gelmesinin beklendiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

18 Ağustos 2022 gecesi eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından Mine Kocadağ'dan bir daha haber alınamadığı, genç kadının evden ayrıldığı iddia edildi.

Aradan geçen bir süre sonra Mine Kocadağ'ın ağabeyi T.K., "Kardeşimi öldürdüler ve bunu da eşi yaptı" suçlamasıyla, "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" programına başvurdu. Geçen 5 aylık süreçte Mine Kocadağ'dan herhangi bir haber alınamazken, genç annenin öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine arama çalışmalarına hız verildi.

Kazı çalışmaları devam ederken, aylardır suskunluğunu koruyan koca Mithat Kocadağ, bugün suçunu itiraf ederek, cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

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