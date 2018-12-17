Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde AFAD'a göre 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 17.40'ta yerin 5.6 kilometre derinliğinde meydana geldi.



Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Çanakkale Ayvacık'taki depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçtü. Saat 17.40'taki 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından, aynı bölgede saat 17.45'te 1.7 büyüklüğünde başka bir deprem daha kaydedildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2018.12.17 17:45:10 39.5405 26.1698 6.3 -.- 1.7 -.- YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2018.12.17 17:40:55 39.5233 26.1808 5.6 -.- 4.1 3.9 CAMKALABAK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2018.12.17 16:59:57 39.9410 32.3735 11.0 -.- 1.5 -.- AYAS (ANKARA) İlksel 2018.12.17 16:54:05 39.7250 32.6052 0.0 -.- 1.4 -.- DEVECI-HAYMANA (ANKARA) İlksel 2018.12.17 16:52:57 40.5943 28.9850 5.5 -.- 1.7 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel 2018.12.17 16:47:50 38.8913 27.8848 0.0 -.- 1.1 -.- KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2018.12.17 15:39:09 37.2473 35.8548 18.7 -.- 1.8 -.- AKDAM-CEYHAN (ADANA) İlksel 2018.12.17 15:28:57 38.9832 39.8083 5.0 -.- 2.7 -.- DARIKENT-MAZGIRT (TUNCELI) İlksel 2018.12.17 15:00:32 40.6092 28.9682 6.2 -.- 1.7 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel 2018.12.17 14:59:12 38.6975 38.1333 5.0 -.- 1.9 -.- AKSUTLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2018.12.17 13:28:23 40.0113 37.4897 0.0 -.- 1.4 -.- YENIKOY-HAFIK (SIVAS) İlksel 2018.12.17 13:27:46 37.1885 27.8748 0.0 -.- 1.7 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2018.12.17 12:42:55 39.3600 33.0087 13.0 -.- 1.4 -.- HANBURUN-BALA (ANKARA) İlksel 2018.12.17 12:41:11 36.9597 29.4167 5.0 -.- 1.4 -.- IBECIK-GOLHISAR (BURDUR) İlksel 2018.12.17 12:34:44 41.5342 33.9122 0.0 -.- 1.8 -.- ORHEN-TASKOPRU (KASTAMONU) İlksel 2018.12.17 12:25:56 37.5587 37.0322 6.8 -.- 1.8 -.- DEREKOY-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2018.12.17 11:30:50 37.0827 28.2377 5.0 -.- 1.3 -.- DERINKUYU-(MUGLA) İlksel 2018.12.17 11:29:05 39.0143 37.1957 20.2 -.- 1.6 -.- AVSAROREN-KANGAL (SIVAS) İlksel 2018.12.17 11:26:36 37.1387 37.2253 0.0 -.- 1.5 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2018.12.17 11:13:14 38.8220 31.4570 12.7 -.- 1.6 -.- LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel 2018.12.17 11:09:03 36.9958 27.7837 7.2 -.- 2.0 -.- COKERTME-MILAS (MUGLA) İlksel 2018.12.17 11:02:22 39.4968 22.0790 5.0 -.- 3.4 3.7 YUNANISTAN İlksel 2018.12.17 10:54:11 37.3137 27.9083 0.0 -.- 1.4 -.- KORUCUK-MILAS (MUGLA) İlksel 2018.12.17 10:01:39 36.5307 25.6352 5.7 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2018.12.17 09:59:24 36.4288 25.7098 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2018.12.17 09:53:47 40.6675 35.0915 0.0 -.- 1.8 -.- DEGIRMENDERE-(CORUM) İlksel 2018.12.17 08:03:45 40.8935 35.9712 0.0 -.- 2.3 -.- BOLAT-LADIK (SAMSUN) İlksel 2018.12.17 07:05:57 40.7573 32.3303 5.0 -.- 2.2 -.- AKBAS-GEREDE (BOLU) İlksel 2018.12.17 05:51:31 37.0043 27.8148 7.7 -.- 2.0 -.- COKERTME-MILAS (MUGLA) İlksel 2018.12.17 05:07:52 39.6880 24.2915 24.8 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel 2018.12.17 04:33:39 40.8673 42.1630 20.1 -.- 2.0 -.- UZUNHARMAN-OLUR (ERZURUM) İlksel 2018.12.17 04:11:32 36.9022 27.6237 17.5 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2018.12.17 04:03:31 37.0065 27.8070 11.2 -.- 1.6 -.- COKERTME-MILAS (MUGLA) İlksel 2018.12.17 03:06:20 37.8973 29.5883 10.9 -.- 1.7 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2018.12.17 02:46:42 37.7342 43.8480 11.3 -.- 2.6 -.- CALTIKORU-(HAKKARI) İlksel 2018.12.17 02:39:01 36.9523 27.8233 4.6 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2018.12.17 02:16:53 38.7812 29.2282 6.1 -.- 2.2 -.- DERBENT-(USAK) İlksel 2018.12.17 02:00:41 36.4768 28.7383 2.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel