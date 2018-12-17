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Son dakika... Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika... Çanakkale merkez üssü Ayvacık olan 4.0 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Deprem saat 17.40'ta yerin 5.6 kilometre derinliğinde meydana geldi. İşte Çanakkale Ayvacık'taki deprem ve Türkiye'de meydana gelen son depremler

17.12.2018 - 18:01 | Güncelleme: Gündem
Çanakkale

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde AFAD'a göre 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 17.40'ta yerin 5.6 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Çanakkale Ayvacık'taki depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçtü. Saat 17.40'taki 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından, aynı bölgede saat 17.45'te 1.7 büyüklüğünde başka bir deprem daha kaydedildi. 

SON DEPREMLER

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2018.12.17 17:45:10  39.5405   26.1698        6.3      -.-  1.7  -.-   YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE)                     İlksel
2018.12.17 17:40:55  39.5233   26.1808        5.6      -.-  4.1  3.9   CAMKALABAK-AYVACIK (CANAKKALE)                    İlksel
2018.12.17 16:59:57  39.9410   32.3735       11.0      -.-  1.5  -.-   AYAS (ANKARA)                                     İlksel
2018.12.17 16:54:05  39.7250   32.6052        0.0      -.-  1.4  -.-   DEVECI-HAYMANA (ANKARA)                           İlksel
2018.12.17 16:52:57  40.5943   28.9850        5.5      -.-  1.7  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2018.12.17 16:47:50  38.8913   27.8848        0.0      -.-  1.1  -.-   KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA)                      İlksel
2018.12.17 15:39:09  37.2473   35.8548       18.7      -.-  1.8  -.-   AKDAM-CEYHAN (ADANA)                              İlksel
2018.12.17 15:28:57  38.9832   39.8083        5.0      -.-  2.7  -.-   DARIKENT-MAZGIRT (TUNCELI)                        İlksel
2018.12.17 15:00:32  40.6092   28.9682        6.2      -.-  1.7  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2018.12.17 14:59:12  38.6975   38.1333        5.0      -.-  1.9  -.-   AKSUTLU-HEKIMHAN (MALATYA)                        İlksel
2018.12.17 13:28:23  40.0113   37.4897        0.0      -.-  1.4  -.-   YENIKOY-HAFIK (SIVAS)                             İlksel
2018.12.17 13:27:46  37.1885   27.8748        0.0      -.-  1.7  -.-   IKIZKOY-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2018.12.17 12:42:55  39.3600   33.0087       13.0      -.-  1.4  -.-   HANBURUN-BALA (ANKARA)                            İlksel
2018.12.17 12:41:11  36.9597   29.4167        5.0      -.-  1.4  -.-   IBECIK-GOLHISAR (BURDUR)                          İlksel
2018.12.17 12:34:44  41.5342   33.9122        0.0      -.-  1.8  -.-   ORHEN-TASKOPRU (KASTAMONU)                        İlksel
2018.12.17 12:25:56  37.5587   37.0322        6.8      -.-  1.8  -.-   DEREKOY-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2018.12.17 11:30:50  37.0827   28.2377        5.0      -.-  1.3  -.-   DERINKUYU-(MUGLA)                                 İlksel
2018.12.17 11:29:05  39.0143   37.1957       20.2      -.-  1.6  -.-   AVSAROREN-KANGAL (SIVAS)                          İlksel
2018.12.17 11:26:36  37.1387   37.2253        0.0      -.-  1.5  -.-   YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                    İlksel
2018.12.17 11:13:14  38.8220   31.4570       12.7      -.-  1.6  -.-   LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)                 İlksel
2018.12.17 11:09:03  36.9958   27.7837        7.2      -.-  2.0  -.-   COKERTME-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2018.12.17 11:02:22  39.4968   22.0790        5.0      -.-  3.4  3.7   YUNANISTAN                                        İlksel
2018.12.17 10:54:11  37.3137   27.9083        0.0      -.-  1.4  -.-   KORUCUK-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2018.12.17 10:01:39  36.5307   25.6352        5.7      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.12.17 09:59:24  36.4288   25.7098        5.0      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.12.17 09:53:47  40.6675   35.0915        0.0      -.-  1.8  -.-   DEGIRMENDERE-(CORUM)                              İlksel
2018.12.17 08:03:45  40.8935   35.9712        0.0      -.-  2.3  -.-   BOLAT-LADIK (SAMSUN)                              İlksel
2018.12.17 07:05:57  40.7573   32.3303        5.0      -.-  2.2  -.-   AKBAS-GEREDE (BOLU)                               İlksel
2018.12.17 05:51:31  37.0043   27.8148        7.7      -.-  2.0  -.-   COKERTME-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2018.12.17 05:07:52  39.6880   24.2915       24.8      -.-  2.8  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2018.12.17 04:33:39  40.8673   42.1630       20.1      -.-  2.0  -.-   UZUNHARMAN-OLUR (ERZURUM)                         İlksel
2018.12.17 04:11:32  36.9022   27.6237       17.5      -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2018.12.17 04:03:31  37.0065   27.8070       11.2      -.-  1.6  -.-   COKERTME-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2018.12.17 03:06:20  37.8973   29.5883       10.9      -.-  1.7  -.-   ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI)                      İlksel
2018.12.17 02:46:42  37.7342   43.8480       11.3      -.-  2.6  -.-   CALTIKORU-(HAKKARI)                               İlksel
2018.12.17 02:39:01  36.9523   27.8233        4.6      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2018.12.17 02:16:53  38.7812   29.2282        6.1      -.-  2.2  -.-   DERBENT-(USAK)                                    İlksel
2018.12.17 02:00:41  36.4768   28.7383        2.0      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

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