        Haberler Gündem Güncel Son dakika: C-130 kargo uçağımızın düşme nedeni kaza-kırım raporuyla belirlenecek | Son dakika haberleri

        C-130 kargo uçağımızın düşme nedeni kaza-kırım raporuyla belirlenecek

        Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olan C130 tipi askeri kargo uçağı, dün Gürcistan'da düştü. Habertürk'ten Bülent Aydemir, uçağın düşme nedeninin kaza-kırım raporuyla belirleneceğini vurgulayarak olası senaryoları yazdı

        Giriş: 12.11.2025 - 10:27 Güncelleme: 12.11.2025 - 11:20
        Düşme nedeni kaza-kırım raporuyla belirlenecek
        Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda iken Gürcistan’da düşen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 kargo ve nakliye uçağında 20 vatan evladını şehit verdik. Hepimizin başı sağ olsun.

        Uçağın enkazına ulaşılırken, uçağın düşüş nedeni kaza kırım incelemesinden sonra belirlenecek. Milli Savunma Bakanlığı, “Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan C-130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamlarıyla koordineli olarak başlanmıştır” açıklaması yaptı. Halihazırda TSK envanterinde 19 adet C-130 kargo uçağı bulunuyor.

        Olaydan sonra yansıyan görüntülere göre C-130’un seyir halinde iken kuyruğu kopuyor. Uzmanlara göre bir nakliye uçağının kuyruk kısmının kopması olağanüstü bir durum olarak değerlendiriliyor. Kuyruk kopması, uçağın yapısal bütünlüğünün ciddi biçimde bozulduğuna işarettir.

        Dayanıklılığı ve uzun ömürlü kullanımı ile bilinen C-130 kargo uçaklarının bazıları 40-50 yıldır hizmet veriyor. C-130 kargo uçağında kuyruk kopmasının muhtemel nedenleri şöyle sıralanıyor:

        1- Yapısal arıza ve metal yorgunluğu: Gövde-kuyruk bağlantı noktalarında zamanla metal yorgunluğu veya korozyon oluşabilir. Bu zayıflık fark edilmeden uçak uçuşa devam ederse, türbülans durumu veya ani manevralar sırasında kuyruk bağlantısı kırılabilir ve kuyruk gövdeden ayrılabilir.

        2- Aerodinamik sorunlar veya yapısal arızalar: Aşırı yükle düşük irtifada yapılan sert manevralar, rüzgar kesmeleri veya türbülans, kuyruk kısmına aşırı yük bindirebilir.

        3- Yük dengesizlikleri: Ağırlığın kuyruk kısmında toplanması da bu bölgeye aşırı stres ve baskı uygular. Bu durum, dikey veya yatay stabilizatörlerin kopmasına ve ardından tüm kuyruk bölümünün ayrılmasına yol açabilir.

        4- Patlama veya dış etkiler: Arka kargo bölümünde iç patlama (yakıt buharı, mühimmat çarpması, oksijen tüpü patlaması gibi). Patlamanın basıncı kuyruk bağlantılarını koparabilir. Düşük olasılık da olsa örneğin dış saldırı, hava savunma sisteminin devreye girmesi veya drone gibi büyük bir cismin çarpması da aynı sonucu doğurabilir.

        5- Bakım eksikliği ve titreşim: Uzun süreli uçuşlarda yük titreşimi ve yük değişimleri nedeniyle kuyrukta mikro çatlaklar oluşturur. Bu çatlaklar periyodik bakımda fark edilmezse zamanla büyüyerek uçuş sırasında kırılma yaratabilir.

        6- Modifikasyonlar veya yükleme hataları: Göreve özel değişiklikler (örneğin elektronik harp, paraşüt veya gözetleme ekipmanlarının eklenmesi) kuyruk bölgesine ek stres getirebilir. Yani yükleme veya ağırlık merkezinin arkaya kayması, uçağın dengesini bozarak kuyruk kısmında aşırı moment oluşturabilir.

