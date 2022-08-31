Bursa'da sel suları araçları sürükledi!

İHA

Bursa'da sağanak yağış ve sel Mudanya'da da hayatı felç etti. Sel suları otomobilleri sürükledi, karayla deniz birleşti. İHA'nın haberine göre, Gemlik'te sel sularında kalan sürücünün imdadına ise polisler yetişti.

Saat 15.30 sularındaki sel dereleri taşırdı.

Fotoğraf: DHA Özellikle Halitpaşa ve Ömerbey Mahallesi sağanak yağıştan etkilendi. Mudanya'da ana caddeler de sular altında kaldı.

Fotoğraf: DHA Halitpaşa Mahallesi'nde sel suları sebebiyle karayla deniz birleşti. Bazı otomobiller de sel sularında sürüklenerek hasar gördü. Ekipleri ihbarlar üzerine tıkanan rögarları açmak ve mahsur kalanlara yardım etmek için seferber oldu.

İlçede herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığı, maddi hasar bulunduğu bildirildi. SEL SULARINDA CAN PAZARI Merkez Osmangazi ilçesi Karabalçık köyünde de sel suları araçları sürükledi. Tarladan erik hasadından dönerken kamyonetiyle sel sularında mahsur kalan 65 yaşındaki Ömer Eydi de zor anlar yaşadı.

Genç bir köy sakini, "Ömer Amca diğer kamyonete bin" diye bağırarak yaşlı adamı yönlendirdi. Yaşlı adam son anda sel sularından kurtuldu. *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir