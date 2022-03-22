Son dakika haberleri... Bursa, bir kez daha deprem ile sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verilerine göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 17.10'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD, Bursa'daki depreme ilişkin bilgi notu paylaşırken depremin derinliğini 7 km olarak kamuoyuna duyurdu.
KANDİLLİ'DEN SON DAKİKA BURSA DEPREMİ AÇIKLAMASI
AFAD ile beraber Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin açıklama yaptı. Kandilli, depremin merkez üssünün Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi olduğunu bildirirken büyüklüğünü 4.2; derinliğini ise 7.4 km olarak ilan etti.
İSTANBUL'DAN HİSSEDİLDİ
Bursa'da meydana gelen deprem, kent genelinde birçok ilçede hissedilmesinin yanı sıra İstanbul'un çeşitli ilçelerinden de hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli bir panik yaşandı.
SABAH SAATLERİNDE DE SALLANMIŞTI
Depremin merkez üssü ilçesi Mustafakemalpaşa, bu sabah saatlerinde de sallanmıştı. Saat 07.22'de, ilçede 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
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