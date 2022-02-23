Burhaniye Belediyesi'nden 'AVM projesi' açıklaması

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Burhaniye Belediyesi, İbrahim Tatlıses'e verilen AVM ihalesini iptal etti. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ihalenin iptal edildiği açıklandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Belediyemizce 23 yıllık kullanım hakkı tesis edilerek yapımı ve işletmesine ait ihalesi yapılan AVM sözleşmesi; idaremizce yeterli rekabet ortamı oluşmadığının değerlendirilmesi ve ayrıca yer seçiminde kamuoyunun hassasiyeti de göz önüne alınarak iptal edilmiştir. Belediyemizce daha uygun bir yer seçimi tespiti için çalışma yapılacaktır."