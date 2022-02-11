Bu da depozito vurgunu! GPS ile bulup araçları çizdiler

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından otomobil kiraladıkları vatandaşları dolandıran iki ayrı çete ortaya çıkarıldı.
DHA'nın haberine göre, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sırasında, şüphelilerin kiraladıkları araçlara kendilerinin hasar verdiğini daha sonra aracı geri bırakmaya gelen mağdurlara "Araçta hasar var. Depozitonuzu vermeyeceğiz." dedikleri tespit edildi.
BOŞ SENET BİLE İMZALATMIŞLAR
Şüphelilerin bazı olaylarda müşterilerine boş senetler imzalattıkları ve bu senetleri yüklü miktarda meblağlarla doldurarak işleme koydukları öğrenildi. Şüphelilerden bazılarının kendi araçlarını çizdikleri anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri delillerin toplanmasının ardından önceki gün şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Küçükçekmece, Silivri, Bahçelievler, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ile Ordu'nun Fatsa ilçesinde daha önceden tespit edilen 13 adrese eş zamanlı baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı.
80 MAĞDURU 1 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞLAR
Yapılan soruşturmada şüphelilerin 80 mağdurdan yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü'ne gelen mağdurlar şüphelileri teşhis etti.
MAĞDUR "BİR GÜNLÜK ARAÇ KİRALAMAK 3 BİN 500 LİRAYA GELDİ"
Olayın mağdurlarından Cumali Kara "Araba kiralamıştım. Teslim edeceğimden bir gün önce araçta hasarlar oluştuğunu gördüm. Şüphelilere gittiğimde hasarları gösterip depozito olarak bıraktığım 3 bin lirayı geri vermeyeceklerini ayrıca serviste çok fazla tutacak olan hasarları kendilerinin yaptıracakların bunun içinde 6 bin daha vermemi istediler. Ben oradan ayrılıp polisi aradım. Bir günlük araç kiralama bana 3 bin 500 liraya mal oldu." dedi.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Emrah E.(32), Ahmet E.(26), Baran E.(22), Engin D.(29) Yusun E.(33), Doğukan K.(23) ve Burak Ş.(29) adliyeye sevk edildiler.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!