Bruce Willis'ten kötü haber!

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Ailesi tarafından yapılan açıklamada Willis'in, oyunculuk kariyerini bırakacağı ifade edildi.

Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ve Evelyn imzalı ortak açıklamada, 'Zor Ölüm'ün yıldızı, efsane aktör Bruce Willis'in son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve 'afazi' teşhisi konulduğu ve bu hastalığında da bilişsel kabiliyetleri etkilediği belirtildi. Aile, bu gelişmenin sonucu olarak Willis'in oyunculuk kariyerini bırakacağını duyurdu.