Copa America'da şampiyon Arjantin!

AA

Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrindeki Maracana Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arjantin 1-0 kazanarak Copa America'yı 28 yıl sonra kazandı.

Maçın tek golünü 22. dakikada Arjantinli orta saha oyuncusu Angel Di Maria attı.

MESSİ İLK KEZ KAZANDI

Üç kez Copa America finali, bir kez de Dünya Kupası finali oynayan ve kaybeden Lionel Messi, ilk kez Arjantin'le kupa kazanma başarısı gösterdi.