15 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması İngiliz parlamentosu tarafından reddedildi.
İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedildi.
Oylama sonuçlarının ardından değerlendirmede bulunan Başbakan May muhalefetin gensoru vermesi halinde yarın bunun görüşülebileceğini söyledi.
İngiltere Başbakanı Theresa May oylama öncesinde, “Anlaşmaya karşı oy kullanmak belirsizlikten, bölünmekten, son derece gerçek bir anlaşmasız ayrılıktan başka bir şey değil.” ifadesini kullanmıştı.
Ana muhalefetteki İşçi Partisi Lider Jeremy Corbyn ise parlamentoda vekiliere oylama öncesi son kez seslenerek, “Bu anlaşmanın bu gece reddedilmesinin en iyi sonucu bir genel seçim olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.
GÜVENSİZLİK OYLAMASI
İngiltere'de muhalefetteki İşçi Partisi'nin Lideri Jeremy Corbyn, Başbakan Theresa May hükümetine karşı güvensizlik oylaması talep ettiğini açıkladı.
"Niyetine açıklık getirmesini talep ediyorum"
AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, "(İngiltere'deki Brexit oylaması) İngiltere'nin en kısa zamanda niyetine açıklık getirmesini talep ediyorum. İngiltere'nin (AB'den) anlaşmasız ayrılma riski bu akşamki oylama ile artmıştır." dedi.
PARLAMENTO İPLERİ ELİNE ALDI
İngiliz parlamentosu, geçen hafta aldığı iki kararla hükümetin anlaşmasız Brexit için ayırdığı bütçeyi kullanmasına kısıtlama getirmiş ve May'in yeni tavizler için AB ile müzakeresi için kullanabileceği süreyi 3 günle sınırlamıştı.
Parlamento, bu kararlarla May hükümetinin Brexit sürecindeki inisiyatifini kısıtlayarak ipleri önemli ölçüde eline almıştı.
Anlaşmanın reddiyle İngiltere'de erken seçim ve yeni referandum gibi bir dizi seçeneğin masaya gelmesi bekleniyor.
İngiltere 23 Haziran 2016'daki referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.
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