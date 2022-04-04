Boyu: 3.5 metre! Ağırlık: Yarım ton! Yer: Çanakkale! Korkutan av!

Çanakkale'de, balıkçı İlker Özdemir, bu kez 3 arkadaşıyla Saros Körfezi açıklarında kılıç balığı avına çıktı. Özdemir ve arkadaşları 600 metre derinliğe olta bıraktı, bir süre sonra büyük bir balık oltaya takıldı.
40 DAKİKADA TEKNEYE ÇEKEBİLDİLER
DHA'da yer alan habere göre 40 dakikada çekilebilen balığın, camgöz cinsi köpek balığı olduğu görüldü.
Balıkçılar, 3.5 metre boyunda, yarım ton ağırlığında ve 6 solungaçlı köpek balığını inceledikten sonra yeniden denize bıraktı.
"600 METRE DERİNDE, 500 KİLO AĞIRLIĞINDA"
35 yıldır balıkçılık yaptığını ve ilk kez bu boyda bir balığı yakaladıklarını belirten İlker Özdemir, "Saros açıklarında 600 metreye takım indirdik. Köpek balığını görünce şaşırdık.
Deniz bu, nereden ne balığı çıkacağını bilemiyorsunuz. Camgöz cinsi 6 solungaçlı bir balık. Tahmini 500 kilogram ağırlığında.
"ZARAR VERMEDEN DENİZE BIRAKTIK"
Güverteye bile almadan direkt denize bıraktık. Hayvana zarar vermedik. Çok yorucuydu. Ama gerçekten iyi bir avdı.
"BUNU TUTABİLMEK KOLAY DEĞİL"
500 metrelerde, bu hayvanları tutabilmek kolay değil. Çekmek çok zordu. İlerleyen zamanlarda daha değişik avlar göreceğiz" dedi.
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