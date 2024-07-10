REKLAM advertisement1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını bildirmişti. Yapılan son açıklamada gemi trafiğinin açıldığı belirtildi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Buna göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, "LIONFISH" isimli gemide yaşanan makine arızası nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Yapılan son açıklamaya göre de Lionfish isimli geminin geçişini tamamlamasının ardından güney-kuzey yönlü olarak açıldı.