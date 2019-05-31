31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Muğla'nın Bodrum ilçesinde merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.43'te Gökova Körfezi'nde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Bodrum'un yaklaşık 4 kilometre açığında kaydedilen sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
KANDİLLİ RASATHANESİ - 31 MAYIS 2019 SON DEPREMLER
2019.05.31 00:43:45 36.9767 27.6488 7.1 -.- 4.2 4.3 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.05.30 23:33:23 37.3122 36.2247 5.0 -.- 2.1 -.- KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel 2019.05.30 21:50:38 40.8397 27.7695 7.7 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.05.30 20:41:18 36.8768 36.7952 7.1 -.- 2.8 -.- HASANCALI-MUSABEYLI (KILIS) İlksel 2019.05.30 20:31:03 36.9282 27.6613 5.7 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.05.30 18:06:21 37.2607 28.0353 0.0 -.- 2.1 -.- YAYLA-YATAGAN (MUGLA) İlksel 2019.05.30 16:41:21 37.4910 29.2208 29.3 -.- 1.2 -.- AYDOGDU-TAVAS (DENIZLI) İlksel 2019.05.30 15:59:59 37.0690 27.9085 0.0 -.- 1.9 -.- GURCEGIZ-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.05.30 14:46:30 37.2170 28.2833 0.0 -.- 1.8 -.- AKCAOVA-(MUGLA) İlksel 2019.05.30 14:27:07 39.2840 39.9257 6.3 -.- 3.5 3.3 YAYIKAGIL-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel 2019.05.30 14:05:57 40.4655 27.1370 14.7 -.- 1.3 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.05.30 13:40:08 37.9272 27.0712 8.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.05.30 13:31:59 40.2027 30.8062 6.2 -.- 1.6 -.- SOGUKCAM-GOYNUK (BOLU) İlksel 2019.05.30 13:29:51 41.2210 28.9023 0.0 -.- 1.1 -.- CIFTALAN-EYUP (ISTANBUL) İlksel 2019.05.30 13:26:00 37.2632 31.8367 0.0 -.- 2.1 -.- DEGIRMENLIK-AKSEKI (ANTALYA) İlksel 2019.05.30 13:06:35 40.1883 30.7840 7.1 -.- 2.0 -.- ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU) İlksel 2019.05.30 12:13:24 38.2105 40.9422 4.7 -.- 2.3 -.- UCBASAMAK-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel 2019.05.30 12:03:55 38.3190 41.1712 22.1 -.- 2.1 -.- AYHANKOY-KULP (DIYARBAKIR) İlksel 2019.05.30 11:49:01 36.2708 33.7112 0.0 -.- 1.2 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2019.05.30 11:45:40 40.6338 26.4748 5.3 -.- 0.8 -.- ERIKLI-KESAN (EDIRNE) REVIZE01 (2019.05.30 11:45:40) 2019.05.30 11:35:48 39.6078 29.4442 0.0 -.- 1.8 -.- KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel 2019.05.30 11:22:30 39.5713 28.5447 14.8 -.- 1.7 -.- SELIMAGA-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel 2019.05.30 11:06:40 36.8055 34.5303 0.0 -.- 1.6 -.- BOZON-MEZITLI (MERSIN) İlksel 2019.05.30 10:40:54 39.9767 39.5470 11.4 -.- 2.5 -.- YUKARIOZLUCE-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel 2019.05.30 10:24:04 37.1607 27.3847 68.7 -.- 1.8 -.- GOLTURKBUKU-BODRUM (MUGLA) REVIZE01 (2019.05.30 10:24:10) 2019.05.30 10:00:23 37.4383 30.8607 5.8 -.- 1.7 -.- MELIKLER-SUTCULER (ISPARTA) İlksel 2019.05.30 09:04:28 40.6493 35.3692 9.7 -.- 1.7 -.- MAHMUTLU-MERZIFON (AMASYA) İlksel
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