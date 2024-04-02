Muğla Datça'da deprem! 2 Nisan 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem listesi anlık olarak güncelleniyor. Türkiye'de her gün kimisi hafif kimisi şiddetli birçok deprem meydana gelirken; AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri anlık olarak duyuruyor. Bulunduğu şehirde sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2 Nisan 2024 Türkiye'de yaşanan son depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü...
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Coğrafi konumu nedeniyle en önemli gündemlerinden biri deprem olan ülkemizde gün içinde yaşanan son depremler araştırılıyor. Türkiye ve yakında çevresinde meydana gelen sarsıntılar korkuya neden oluyor. İşte, 2 Nisan 2024 Salı anlık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi...
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MUĞLA DATÇA'DA DEPREM
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Ege Denizi’nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.33’te kaydedilen deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
ADANA'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 15.08'de Adana'nın Saimbeyli ilçesinede 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.91 KM olarak kaydedildi.
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AKDENİZ AÇIKLARI 2.9 İLE SALLANDI
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; saat 15.06'da Muğla'nın Ortanca ilçesine 55.30 KM uzaklıkta Akdeniz açıklarında 2.9 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Depremin derinliği 23.59 KM olarak ölçüldü.
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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