Coğrafi konumu nedeniyle en önemli gündemlerinden biri deprem olan ülkemizde gün içinde yaşanan son depremler araştırılıyor. Türkiye ve yakında çevresinde meydana gelen sarsıntılar korkuya neden oluyor. İşte, 2 Nisan 2024 Salı anlık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi...