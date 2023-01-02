Bir vinç kazası daha! 1 can kaybı var

Aydın'ın Söke ilçesinde, bir fabrika inşaatında vinç bomunun kopması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre, Söke Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikanın inşaatı sırasında iş malzemesi taşıyan vincin kopan bomu, çatıya doğru devrildi. Bu sırada çatıda çalışan 2 işçi, bomun devrilmesiyle çöken çatıdan düştü.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada işçilerden Erol Erben olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Erol Aras 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma olaya ilişkin 7 kişiyi gözaltına aldı.