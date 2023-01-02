Bir vinç kazası daha! 1 can kaybı var

AA'da yer alan habere göre, Söke Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikanın inşaatı sırasında iş malzemesi taşıyan vincin kopan bomu, çatıya doğru devrildi. Bu sırada çatıda çalışan 2 işçi, bomun devrilmesiyle çöken çatıdan düştü.

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