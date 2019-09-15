15 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kars'ın Arpaçay İlçesine bağlı Küçük Boğaz köyünde çiftçilik ve çobanlık yapan ilkokul mezunu Meydani Demirel (49),7 kızını okutmak için bütün imkanlarını seferber etti. Tevrat Demirel (47) ile evli olan, geçimini sağlamak ve kızlarının okul masraflarını karşılamak için başkalarının tarlalarında da çalışan Meydanali Demirel'in bu çabaları sonuçsuz kalmadı.
HEPSİ CANLA BAŞLA OKUYOR
DHA'da yer alan habere göre büyük kızı Aynur (27) liseden sonra evlendiği için eğitim hayatını noktalarken, Ayşenur (25) Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni, Şennur (22) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Yeter Demirel (20) üniversite sınavına hazırlanırken, Seyran (16) Arpaçay Anadolu Lisesi 12´nci sınıf, Güllü (15) 10'uncu sınıf, Hazal (13) ise Arpaçay Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 8'inci sınıfta öğrenim görüyor.
HER YIL BİR İNEĞİNİ SATIYOR
Çocuklarının okuması için elinden geleni yaptığını belirten Meydanali Demirel, her yıl eğitim masrafları için bir inek sattığını söyledi. Bu yıl da üniversite sınavına hazırlanan ve okula devam eden çocukları için bir ineği satılığa çıkardığını ifade eden Demirel, "Kızlarımdan biri evlendiği için liseden sonra okumadı. 2´si üniversiteden mezun oldu ama halen bir iş bulamadılar. Biri sınava hazırlanıyor, diğerleri lise ve ortaokulda. Çocuklarımı çok zorluk çekerek okuttum. Çiftçilik ve çobanlık yaparak çocuklarımı mezun ediyorum. Kızlarım da sağ olsun benim emeklerimi boşa çıkarmadı" diye konuştu.
"BABAM HERKESE ÖRNEK OLSUN"
İngilizce öğretmenliğini bitiren Şennur Demirel (22),"Köylerde kız çocukları okutulmuyor ve okuyamayınca da evlendiriliyor. Ama babam bizim okumamızı o kadar çok istiyordu ki; tüm emeğini bize harcadı. Üniversitede okuyorken `baba kiram ödenecek´ dediğimde hemen bir yolunu bulup gönderiyordu. Elinde, avucunda ne varsa hepsini bize gönderdi. Babamla çok büyük gurur duyuyorum. Herkese örnek olsun istiyorum" dedi.
"ONUN KIZI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"
Kafkas Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu Ayşenur Demirel (25) ise zor şartlarda kendilerini okutan babasının emeğinin karşılığını vermeye çalıştıklarını söyledi. Üniversiteye hazırlanan Yeter Demirel (20),"Babam çok fedakâr birisi. Bazı köylerde kız çocukları okutulmuyor. Babam kadar emek veren kimse göremiyorum. Böyle bir babanın kızı olduğum için çok mutluyum. Onunla gurur duyuyorum" diye konuştu.
"DERSLERİM İYİ, HEDEFİM DOKTOR OLMAK"
Hazal Demirel (13) de "Hedefim doktor olmak. Derslerim de iyi, çalışıyorum. Ablalarım da bana yardım ediyor" ifadesini kullandı. Seyran Demirel ise babasıyla gurur duyduğunu söyledi.
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