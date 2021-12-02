Bir kadına bu yapılır mı? Film gibi izlediler!

SON DAKİKA: Bir kadına bu yapılır mı? Film gibi izlediler! - Haberler

İHA

İstanbul Esenyurt'ta, dün öğle saatlerinde Sultaniye mahallesinde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında araç içinde oturan kadın ile araç dışında bekleyen bir kişi bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladılar.

HAKARET EDİP KÜFÜRLER YAĞDIRDI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre araba içinde sinir krizi geçiren kadın, olay yerinden gitmek isterken araç dışında bekleyen kişi ise genç kadına dakikalarca hakaret edip ve küfürler yağdırdı.

DAHA SONRA DEFALARCA TOKATLADI

Kadının arabadan çıkmasını isteyen kişi, daha sonra kadını tokatlamaya başladı. Çevredeki vatandaşların ise dakikalarca olaya müdahale etmeden izlemesi pes dedirtti.

YAŞANILANLAR TELEFON KAMERASINDA

Bir süre sonra araç olay yerinden uzaklaşırken maganda aracın arkasından baka kaldı. Yaşanılan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.